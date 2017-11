Casa do Empreendedor é inaugurada em União da Vitória

Espaço revitalizado no centro da cidade reunirá Escritório de Articulação do Sebrae/PR, Sala do Empreendedor e Fomento Paraná

O município de União da Vitória, na região sul do Paraná, ganhou um novo espaço para atendimento de empreendedores e empresários. A Casa do Empreendedor foi inaugurada na manhã desta terça-feira (21), em investimento do Município de União da Vitória, com apoio do Sebrae/PR, Comitê Gestor de Micro e Pequenas Empresas do Território Iguaçu, Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória (ACEUV), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Fomento Paraná e Sicoob Integrado.

A Casa do Empreendedor está localizada no centro da cidade, em local privilegiado. O espaço nobre foi revitalizado pela Administração Municipal e abrigará a Sala do Empreendedor (destinada ao atendimento dos Microempreendedores Individuais – MEIs), o Escritório de Articulação do Sebrae/PR e representação da Fomento Paraná.

“A Casa do Empreendedor é o local das pessoas que querem o desenvolvimento. Iniciamos a parceria com o Sebrae/PR no começo deste ano, com a Sala do Empreendedor. Agora, evoluindo para a Casa do Empreendedor, para atender aqueles que querem receber consultorias, fazer seus planos de negócio. O maior intuito é que as empresas tenham vida longa, que consigam gerar riqueza e empregos e ter melhores resultados”, antecipa Santin Roveda, prefeito de União da Vitória.

O gestor municipal destaca ainda que a Casa do Empreendedor receberá a todos, inclusive os empresários já estabelecidos. “Pois surgem dúvidas e desafios e nós estamos aqui para ajudar aqueles que querem serviços de qualidade”, completa.

O diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta, comemorou a inauguração da Casa do Empreendedor e, especialmente, do Escritório de Articulação, que contará com um consultor contratado para estreitar o relacionamento com os parceiros e clientes do Sebrae/PR no Território Iguaçu (formado pelos municípios de União da Vitória, General Carneiro, Bituruna, Porto Vitória, Cruz Machado, Paula Freitas, Paulo Frontin, São Mateus do Sul e Antônio Olinto).

“O Escritório de Articulação aproxima o Sebrae/PR da comunidade da região. Isso acontece em um momento muito oportuno, em que há muitos empreendedores querendo montar seus próprios negócios e a economia começa a dar sinais de recuperação”, analisa.

Tioqueta ressalta a soma de esforços entre Prefeitura, Sebrae/PR e demais parceiros, que permitirá fazer o desenvolvimento do território de forma integrada. “O objetivo final é termos empreendedores mais preparados para enfrentar os desafios do mercado”, aponta.

O prefeito de General Carneiro, Luis Otávio Saraiva, representou a Associação dos Municípios Sul Paranaense (Amsulpar) na solenidade de inauguração da Casa do Empreendedor, para ele um marco na história do Território Iguaçu.

“(Contar com o Escritório de Articulação do Sebrae/PR) é o começo de uma trajetória que trará muitas alegrias para toda a região”, resume Saraiva.

Presidente do Comitê Gestor das MPEs, Maria Salette Rodrigues de Melo comemorou a revitalização do espaço nobre no centro da cidade.

“Ver essa casa devolvida à comunidade é uma grande alegria. Os empreendedores e empresários terão acesso a serviços importantes, acesso ao crédito, à Sala do Empreendedor e aos programas do Sebrae/PR”, disse Maria Salette.

Cliente número um

Antes mesmo de ser inaugurada, a Casa do Empreendedor atendeu a primeira cliente. No final da tarde de segunda-feira (20), quando os últimos preparativos eram feitos para a solenidade de inauguração, a empreendedora Maria Aparecida Petla viu a porta aberta e foi em busca de informações.

Consultora de vendas de cosméticos e lingeries, Maria Aparecida comprou recentemente o estoque de uma empresa que estava fechando, com peças artesanais em madeira para decoração. A empreendedora queria saber como deveria proceder e tirou dúvidas com os consultores do Sebrae/PR, Maria Auria Muhlmann e Wilson Petisco.

“Vi a placa do Sebrae/PR e entrei. O local é muito bom, bem no centro, ficou fácil de chegar”, conta. Maria Aparecida pretende diversificar seus negócios. “Vi uma nova oportunidade, com as peças artesanais. Nunca tive medo de crise, crise sempre existiu. É a maneira de você focar”, ensina a empreendedora.

Sobre o Sebrae/PR

O Sebrae/PR – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná, criado na década de 1970, é a instituição que mais entende de pequenos negócios e possui a maior rede de atendimento do País. No Estado, conta com 6 regionais, 13 escritórios, e chega aos 399 municípios por meio de Pontos de Atendimento, Salas do Empreendedor e parceiros locais, como associações, sindicatos, cooperativas, órgãos públicos e privados. O Sebrae/PR oferece palestras, consultorias, orientações, capacitações, treinamentos, projetos e programas. Soluções com foco em ambiente de negócios, educação empreendedora, empreendedorismo e gestão, alto potencial, potencialização, liderança e startups. Fonte: Savannah Comunicação Corporativa/ Fotos: Zanella