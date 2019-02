Casa do Empreendedor realiza mais de 500 atendimentos em janeiro

Um detalhado relatório de atendimento da Casa do Empreendedor de União da Vitória referente a janeiro de 2019, foi apresentado na semana passada. E impressiona.

Ao todo, foram anotados 530 serviços prestados gratuitamente aos empreendedores locais que buscaram apoio no importante escritório no primeiro dia do ano.

Uma média de 18 atendimentos diários. O número é considerado bastante expressivo pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, Valter Cano. “Só reforça o fato de que acertamos em criar essa ferramenta de incentivo ao empreendedorismo local”, destacou Valter.

A ação mais solicitada no escritório foi a impressão de boletos referentes a obrigações (126 anotações) seguida de 122 pedidos da declaração anual do DASN-SIMEI, um dos deveres do MEI cujo prazo é o dia 31 de maio.

A casa do Empreendedor foi inaugurada em 21 de novembro de 2017, num investimento da prefeitura de União da Vitória em parceira com do Sebrae/PR e com apoio do Comitê Gestor de Micro e Pequenas Empresas do Território Iguaçu, Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória (ACEUV), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Fomento Paraná e Sicoob Integrado.

Localizada no centro da cidade, à frente do Clube Apolo, o espaço revitalizado pela administração municipal recebe a Sala do Empreendedor, que atende os Microempreendedores Individuais – MEIs), o Escritório de Articulação do Sebrae/PR e representação da Fomento Paraná.

“Seguimos fortes, certos de que investir no empreendedor local, nos comércios menores, mas formalizados, é a melhor maneira de alavancarmos o desenvolvimento econômico de União da Vitória”, enfatizou o prefeito Santin Roveda ao receber o relatório.

O telefone da Casa do Empreendedor é o (42) 3523-1413.