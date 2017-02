Casa especializada em sanduíches especiais amplia serviços com opção de entrega gratuita

Sanduíches especiais preparados artesanalmente e o melhor chope da cidade sem sair de casa. Essa é a grande novidade do Meatpack House, empreendimento curitibano que agora passa a oferecer os seus principais preparos via delivery, durante as noites de terça a domingo.

O serviço funciona por meio do aplicativo SpoonRocket. Administrado pelo Ifood, o software opera por localização, buscando os restaurantes cadastrados mais próximos ao cliente. O cardápio para entrega, é baseado no menu ofertado na sede do Meatpack House, localizada na Avenida Vicente Machado, no Centro de Curitiba. Além do famoso pão com linguiça exclusiva de produção própria, pão com bolinho e cones de batata frita, a casa é a única a oferecer chope por delivery. A bebida está disponível em growlers descartáveis de 2 litros e custa R$ 66.

“O mercado de delivery tem ganhado bastante espaço na capital, e nós percebemos uma demanda grande por este tipo serviço. Muitas vezes o cliente quer comer bem sem abrir mão do conforto de suas casas, e é isso que vamos oferecer para ele”, explica Elis Ribas, sócio proprietária do empreendimento.

A opção de delivery do Meatpack House é gratuita e está disponível de terça a domingo, das 17h30 às 23h. Os pedidos são entregues em uma média de 35 minutos e o cliente pode acompanhar o trajeto pelo celular. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ou pelo telefone (41) 3043-0912.