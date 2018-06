Casal da melhor idade frequenta regularmente a academia da Uniguaçu

Olga e Theo são casados há 60 anos e notam mudanças positivas em suas vidas a partir dos exercícios físicos praticados regularmente

A parceria da vida em casal também fez com que a dona Olga Hass Schirmer, de 82 anos, que já frequentava a academia da Uniguaçu há alguns anos, trouxesse seu marido Theo Schirmer, de 89 anos, para realizar os exercícios físicos em sua companhia. Eles são casados há 60 anos e continuam com um lindo sorriso no rosto e um enorme amor pela vida.

O envelhecimento para muitos é visto como o fim da vida, mas para esse casal as coisas não funcionam assim. A força, a dedicação e a persistência servem de inspiração para muitas pessoas. Eles contam que com o passar dos anos as condições de realizar tarefas com firmeza torna-se mais difícil. “Realizo os exercícios aqui na academia três vezes por semana, e já percebo que a musculação me traz muitos benefícios e para o Theo também”, comenta dona Olga.

Estudos comprovam que a prática regular de exercícios físicos na terceira idade traz benefícios que amenizam mudanças, dores e doenças. “A musculação traz muitos benefícios, como o fortalecimento muscular, a melhora significativa no equilíbrio, reduzindo assim a porcentagem de quedas. Proporciona também a facilidade ao realizar as atividades diárias, fazendo com que eles se sintam mais confiantes e independentes para realizar os movimentos básicos do dia a dia” comenta Aline Helena Gasnhar, instrutora e responsável técnica da academia da Uniguaçu.

O treino tem a duração média de uma hora e é sempre acompanhado por um instrutor. Segundo a instrutora Aline, todos os exercícios devem ser realizados com o acompanhamento de um profissional, sempre orientando a forma correta de como devem ser feitos, respeitando os limites e individualidades de cada pessoa. O programa de treinamento é feito de acordo com a necessidade de cada um.

Na maioria das vezes os idosos buscam a academia por recomendação médica, então, determinados movimentos e exercícios não podem ser feitos. Por isso a importância de um profissional, pois ele seleciona os melhores exercícios indicados para cada um, trabalhando sempre com as diversas capacidades físicas como o equilíbrio, a coordenação motora, força, flexibilidades. “Eu faço bastante alongamento com eles, exercícios de equilíbrio. Eles têm um pouco de dificuldade, mas em pouco tempo de treino eles já percebem a evolução”, comenta Aline.

As mudanças e evoluções

Antes da dona Olga começar a musculação, ela estava doente e fraca. “Por recomendação médica ela começou a praticar os exercícios e obteve uma melhora significativa.” Ela recuperou bastante a massa muscular, aumentando também sua força. “Pra mim foi muito bom, eu estava muito estressada e com pouco peso. Antes eu tinha 50 quilos e agora estou com 55. Eu recuperei os músculos e agora tenho força pra subir escadas, e erguer os braços aonde preciso”, afirma dona Olga.

Além dos benefícios já citados, a musculação favorece a melhora do corpo e da mente. Dona Olga conta que em pouco tempo de academia já nota os resultados positivos na vida de seu esposo. “Ele caminhava arrastando os pés, agora já caminha normalmente.” Os exercícios sempre fizeram parte da vida do casal. Mesmo com 89 anos, Theo ainda anda de bicicleta, faz academia e caminhadas. “Eu já fazia exercícios e agora estou até achando leve”, comenta Theo.

Dona Olga ainda conta que eles sempre foram parceiros, no trabalho, na hora de comer, de passear e agora pra vir para a academia. O casal tem três filhos, sendo dois homens e uma mulher. A filha voltou a morar com eles para cuidar e se certificar do bem-estar dos pais.

Aline comenta que é muito gratificante trabalhar com esse público. “Eu adoro trabalhar com eles. Eles são um exemplo de pessoas, determinados, com força de vontade, dispostos a fazer todos os exercícios e sempre com sorriso no rosto. É bom contribuir para o bem-estar deles, ver a evolução a cada dia e como eles se sentem bem praticando os exercícios.”

A dica deixada pela instrutora Aline é que, se puderem, todos os idosos devem ter na sua rotina a prática de exercícios físicos. “A gente vê que a melhora é muito significativa, espero que a história deles sirva de exemplo e motivação para muita gente.” O casal ainda comenta que se sente bem aqui em nossa academia. “Nós não vemos a hora de vir”, afirma dona Olga.

Amizade construída na academia

Mas a história não para por aqui. Há algumas semanas Aline foi jogar boliche com a dona Olga e sua filha. “A gente criou um vínculo muito grande que acabou se tornando uma amizade”, explica Aline.

As aulas de musculação se tornaram mais divertidas, pois a alegria do casal contagia a todos que estão em sua volta. “Como o sr. Theo fala diversos idiomas, escuto ele contando as repetições dos exercícios em francês, alemão e ucraniano. Me divirto com eles. A família inteira é um amor.” Aline agradece por ver que seu trabalho inspira e incentiva essas pessoas.