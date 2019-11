Casas populares são entregues a 26 famílias de Mallet

Outras 20 famílias já

residiam no conjunto habitacional, que recebeu R$ 3,2 milhões de investimentos

do Governo do Paraná, Governo Federal e prefeitura.

Vinte e seis famílias

de Mallet, na região centro-sul do Paraná, receberam na sexta-feira, (8), as

chaves da casa própria. Elas se juntam a outras 20 famílias que residem no

conjunto habitacional desde junho, e que recebeu em suas duas etapas cerca de

R$ 3,2 milhões de investimentos do Governo do Estado, Governo Federal e

prefeitura.

Os beneficiários

pagarão prestações reduzidas de financiamento em até 360 meses, diretamente, à

Caixa Econômica Federal. O banco é responsável pela gestão dos recursos aplicados

nas obras, que são oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

As obras foram

executadas pela construtora Martins MA, contratada via processo licitatório

organizado pela Cohapar. Segundo o coordenador regional da companhia Lucio de Castilho,

projetos como este são essenciais para a região, onde uma parcela significativa

da população não consegue adquirir uma casa própria sem o auxílio do poder

público.

“Infelizmente temos um

déficit muito grande de moradia na região Sul, por isso a Cohapar trabalhou em

conjunto com a Caixa Econômica e a Prefeitura de Mallet, em uma parceria que

vai fazer a diferença na vida dessas famílias”, comenta Castilho.

Para o prefeito de

Mallet, Moacir Szinvelski, a mudança para as novas casas “vai dar tranquilidade

para que o povo se sinta melhor, em um lar de qualidade”. De acordo com o

gestor municipal, a cidade ainda carece muito de investimentos em habitação

popular. “Por isso, estamos dialogando com a equipe técnica da Cohapar sobre a

possibilidade de uso de outras áreas para a construção de mais empreendimentos

na cidade”, conclui Szinvelski.

SONHO REALIZADO – A

gerente de loja Ana Aparecida Haziak, de 21 anos, pagava aluguel há quatro anos

para morar na cidade. “Agora vai mudar muita coisa, eu vou morar mais perto do

trabalho, sem contar que eu vou pagar por uma casa que é minha. É um sonho

realizado”, comemora.

Outro beneficiado foi

o auxiliar de geofísica, Julio Harmatiuk, 30, que não esconde a felicidade pela

mudança. “Eu morava em uma casa de madeira, sem esgoto e em uma rua que não era

nem asfaltada, e agora vou pra uma casa de alvenaria, em um lugar bem melhor,

pagando menos pela minha casa do que eu pagava de aluguel”, revela.