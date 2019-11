Catarinense pode concorrer ao Oscar com filme que tem Fernanda Montenegro no elenco

Nina Kopko trabalhou como diretora-assistente no

melodrama “A vida invisível”, vencedor de mostra no Festival de

Cannes

Ao sair de Porto União, no Norte do Estado, para

cursar o curso de Cinema na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Nina Kopko

levava consigo o desejo de quem sabe ver um filme seu no Festival de Cannes.

“Era um sonho tão maluco e improvável, sabe?”, disse a cineasta sobre ver o

trabalho como diretora-assistente, em “A vida invisível”, ganhar a mostra

Um certo Olhar, do prêmio francês. E as possibilidades de concretizar sonhos

não param por aí: a produção é uma das favoritas para representar o Brasil no

Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Com 32 anos e nove na carreira no cinema

brasileiro, Nina conta que ainda não possui palavras para

descrever a participação em Cannes.

— Ver o filme naquela tela imensa, uma projeção

perfeita, depois os dez minutos de aplauso, tudo isso, foi realmente um

acontecimento meio surreal —, comenta.

A cineasta formou-se na primeira turma de cinema

da UFSC. De lá para cá, a trajetória da catarinense faz parte da história da

participação feminina no cinema brasileiro. Presença que mesmo com avanços nos

últimos anos, ainda está longe da igualdade de oportunidades. Conforme dados da

Agência Nacional

do Cinema (Ancine), apenas 20% dos filmes em 2016 foram

dirigidos por mulheres.

Quando a participação de mulheres é analisada em

outras funções, os números são ainda menores. Como diretoras de fotografia, as

brasileiras executaram apenas 7,7% das filmagens. O percentual é ainda menor na

direção de arte: somente 5,6%.

As informações fazem parte do informe

Diversidade de Gênero e Raça nos Longas-metragens Brasileiros Lançados em Salas

de Exibição 2016, feito pela Ancine.

— Não é à toa que se fizermos um apanhado da

história geral do cinema, veremos que a maioria esmagadora são narrativas de

personagens homens e brancos — , analisa a cineasta. Ela reconhece que muito

foi feito para incluir mulheres por trás das câmeras no país, mas também

acredita que há muito para avançar.

Mulheres e a sociedade

O filme “A vida invisível” dirigido pelo

cearense Karim Aïnouz, expõe a história da desigualdade de gênero no Brasil. Ao

compor o relato de duas irmãs cariocas na década de 50, Nina acabou olhando

para a sua própria história.

— Se tivesse nascido algumas décadas antes eu

possivelmente seria uma Eurídice, sufocando meus sonhos dentro um casamento e

uma vida submissa, tal qual foram as histórias de várias mulheres da minha

família — , afirma.

Da literatura para o cinema



Adaptado do livro de Martha Batalha com mesmo

nome, o filme brasileiro possui grandes atores no elenco, como o de Carol

Duarte (Eurídice), Julia Stocker (Guida) e Gregório Duvivier (Antenor). O papel

de Eurídice na atualidade é da única brasileira indicada ao Oscar de Melhor

Atriz, Fernanda Montenegro. Nina trabalhou ativamente com os atores do filme,

além de estar envolvida desde a primeira ideia de adaptação até o último corte

de filmagem.

Inclusive, foi da catarinense a ideia de adaptar

a obra para as telas do cinema. Depois de ler o livro em apenas dois dias, ela

sugeriu a aquisição dos direitos de adaptação para o produtor Rodrigo Teixeira,

enquanto trabalhava em uma produtora. Quando o roteiro começou a ser

desenvolvido, foi convidada para fazer parte da equipe.

Fernanda Montenegro nos

bastidores com Nina Kopko(Foto: Divulgação)