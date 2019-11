CCJ aprova relatório de Hussein Bakri que cria projeto Programa Cartão Futuro

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa, aprovou nesta terça-feira (26), o parecer do deputado, Hussein Bakri (PSD), ao projeto que cria no Paraná o Programa Cartão Futuro (PCF). O objetivo é incentivar a abertura de vagas de trabalho para 20 mil jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social. A estimativa é que o investimento no programa seja de R$ 40 milhões no ano que vem.

“Esse projeto mostra mais uma vez o olhar social que tem o Governador Ratinho Junior. A ideia é dar a primeira oportunidade de trabalho para milhares de jovens que enfrentam dificuldades de colocação no mercado, dentro daquele círculo vicioso: não conseguem emprego porque não têm experiência e não têm experiência porque não conseguem emprego”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia.

A proposta vai estimular as micro e pequenas empresas a contratar jovens aprendizes por até dois anos. Além disso, pretende-se incentivar as grandes empresas a contratar acima do cumprimento obrigatório da cota mínima de 5% determinada por lei federal. Para isso, o Governo do Estado vai subsidiar parte dos vencimentos dos aprendizes (R$ 300) com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

“Sabe-se da dificuldade na busca pelo primeiro emprego, tendo em vista que o jovem não possui a experiência e a qualificação que muitas vagas exigem, colocando-o em desvantagem perante os demais profissionais na busca de um emprego formal com carteira assinada. Este projeto visa estimular a geração de emprego, fortalecendo a economia do estado”, diz a justificativa da proposta.

