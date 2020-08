CEJUSC com apoio de parceiros repassa equipamentos para estudantes

O CEJUSC (e Vara da Família) realizou, nesta sexta-feira (21/08), mais uma etapa de entrega de celulares e computadores para alunos do ensino municipal, estadual e federal. O objetivo é que os alunos permaneçam estudando e, a iniciativa, busca atender crianças e adolescentes que não dispõe de equipamento para estudo, na modalidade virtual. Uma campanha recebe doações, promove o preparo e realiza o repasse.

“Seguimos critérios socioeconômicos, de famílias que não dispõe de recursos para adquirir seja um celular ou um computador, e levamos em conta o aproveitamento e frequência escolar dos estudantes”, explica o juiz Carlos Mattioli. O magistrado responde pela Vara da Família e coordena o CEJUSC. “Fazemos isso com ajuda de parceiros que nos ajudam a preparar tudo, e com o repasse das doações da sociedade”, acrescenta, ainda ressaltando “que nos atendimentos de nosso Centro de Cidadania (Cejusc) cria-se um vínculo com os núcleos familiares atendidos, ora no caso também com os alunos e alunas, acompanhando o desempenho escolar, assim como as questões sociais de cada família”.

A suspensão das aulas presenciais fez o ensino migrar para plataformas digitais. Nesta etapa a campanha teve o apoio também da 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de União da Vitória, que repassaram celulares apreendidos criminalmente para ser doados aos estudantes necessitados. Os trabalhos são feitos com apoio do Núcleo Regional de Educação e Secretaria Municipal de Educação, UNIUV e demais colaboradores. A loja do Faustão, de União da Vitória, foi uma das empresas que participou, doando dez carregadores.

No roteiro desta sexta-feira crianças e adolescentes de vários bairros e regiões da cidade foram atendidos. Estudantes do Limeira, Rio D’ Areia, São Gabriel, Jardim Roseira, Conjuntos Horst Waldraff no Panorama, São Braz, São Sebastião e Lagoa Dourada foram beneficiados com celulares ou computadores. Ao todo, seis celulares, cinco notebooks e um computador com impressora foram entregues. Entre os beneficiados, alunos da rede municipal, estadual e Instituto Federal – Campus de União da Vitória. Policiais do Batalhão de Patrulha Escolar (BPEC) acompanharam e prestaram apoio em todo o trajeto.

As doações podem ser feitas por empresas ou cidadãos que disponham de equipamentos, em condições de uso para assistir às aulas em plataformas digitais. Em parceria com a UNIUV os dispositivos foram preparados para uso nas aulas EAD, tendo como destino, cada um deles, a casa de um estudante de União da Vitória.

Interessados em colaborar com a campanha podem procurar pelo CEJUSC ou Vara da Família nas redes sociais (Facebook, Instagram, e-mail rededeajudacejusc@gmail.com). “Só informar que pretende doar e passar o endereço, nós buscamos o equipamento, a nossa parceira Uniuv prepara para acesso aos conteúdos de ensino e nós, com base em critérios sociais e aproveitamento escolar, fazemos o repasse pessoal do equipamento”, completa Mattioli.

Texto: Assessoria CEJUSC/Vara da Família Imagem: CEJUSC