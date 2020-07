CEJUSC promove campanha para receber e repassar computadores para estudantes

A iniciativa contempla também doação de celulares e tablets,e tem como objetivo ajudar estudantes com ausência de equipamentos para acesso à internet e, por consequência, ao ensino virtual no período de pandemia. O Covid-19 levou à suspensão de aulas presenciais, mantendo o ensino em plataformas virtuais visando manter as aulas, mas muitos alunos não possuem condições financeiras para aquisição destas ferramentas, o que pode prejudicar o aproveitamento.

“Para suprir aqueles que recebem material impresso para que possam também ter acesso aos conteúdos pela internet”, afirma o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, juiz da Vara da Família, Carlos Mattioli. Segundo o magistrado, apesar do esforço do sistema educacional, assistir as aulas pelo sistema virtual por um notebook, celular ou tablet qualifica a aprendizagem do aluno.

Desde o início da pandemia do Coronavírus, a Vara da Família e o CEJUSC trabalham, no sistema de home office para manter o auxílio para crianças, adolescentes, educadores e sociedade em geral. Disso a criação do programa Rede de Ajuda CEJUSC/Coronavírus (RAC). Ferramenta disponível nas redes sociais, e por acesso remoto, para oferecer amparo emocional e auxílio psicológico em tempos de pandemia.

O objetivo é dar assistência para as pessoas, em especial àquelas mais marginalizadas da sociedade. Também, segundo o juiz, para aqueles que sofrem com diversos problemas relacionados ao momento de isolamento social, suspensão de aulas e mudança de hábitos que influenciam diretamente o modo de vida moderno. “Vivemos um momento de inúmeras dificuldades e estamos oferecendo ajuda pela RAC, no CEJUSC”, acrescenta Mattioli.

A ajuda material para assistir as aulas foi uma necessidade detectada nos atendimento do Cejusc e da RAC durante a pandemia. O intuito é de promover a campanha, em parceira com entidades, empresas e a sociedade, para receber doações de notebook, computadores, tablets e celulares. Em seguida destinar para alunos da rede pública que carecem destes equipamentos. “Para que possamos subsidiar aqueles quem têm dificuldade em razão da situação socioeconômica, especialmente, decorrentes da pandemia”, explica. “Contamos com a ajuda da imprensa e de todos.”

Todo equipamento recebido será destinado para estudantes, com critérios socioeconômicos e acompanhados pelo CEJUSC e sistema de Educação.Pessoas interessadas em contribuir podem fazer contato e informar seu endereço que a Vara da Família se predispõe em buscar a doação no local indicado pelo doador. A campanha se estende para os seis municípios atendidos: União da Vitória, General Carneiro, Bituruna, Cruz Machado, Porto Vitória e Paula Freitas.

Texto: Assessoria CEJUSC/Vara da Família

Imagem: arte da campanha