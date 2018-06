CEJUSC realizou visita tÃ©cnica no ColÃ©gio SÃ£o Mateus

A equipe do CEJUSC da Comarca de União da Vitória/PR visitou no último dia 08 de junho o Colégio Estadual São Mateus, no município de São Mateus do Sul, onde acompanhados do chefe do Núcleo Regional de Educação, Ricardo Brugnago, e da Diretora Telma Staniszewski, além da equipe da escola, acompanharam o funcionamento do laboratório de Química do Curso Técnico em Química no processo de produção dos materiais de limpeza preparada pelos alunos Debora, Larissa e Milena, sob a coordenação dos professores Marcia Fabiane Azevedo Santos e João Sant’Anna.

No Colégio São Mateus todos os materiais de limpeza utilizados, tais como detergente, sabão líquido, água sanitária, desinfetante, e álcool gel, são produzidos pelo laboratório. O CEJUSC pretende desenvolver parceria para a produção de produtos de limpeza para uso pelas entidades atendidas pelos projetos de cidadania do Fórum.

O Juiz de Direito Coordenador do Cejusc, Carlos Mattioli, e a pedagoga do Núcleo Regional de Educação, Solange Alves Pereira, elogiaram as inúmeras iniciativas promovidas na escola, que é referência em ensino público de qualidade na região.

Texto: Assessoria do CEJUSC. Fotos: Colégio Estadual São Mateus