Cemitérios: Prefeitura realiza recadastramento das sepulturas

A prefeitura de União da

Vitória está realizando o recadastramento das sepulturas nos cemitérios

municipais. Os proprietários dos jazigos abandonados, sem uso, ou sem nenhum

tipo de identificação serão notificados. O objetivo é a reorganização dos

espaços para garantir atendimento a toda população.

Os trabalhos iniciaram no

Cemitério Bom Jesus, no Centro, e serão estendidos para o Cemitério do Bairro

São Cristóvão. Em levantamento prévio, já foram identificadas cerca de 400

sepulturas em estado de abandono ou ruína e/ou sem identificação, e que serão

citadas no edital de notificação. “Estamos realizando o levantamento de todas

as sepulturas e os sepultados, para atribuir uma nova indicação de localização

de jazigos, que estão sendo identificados pelo sistema de quadras e lotes, aos

quais já foram afixadas identificações provisórias com a nova nomenclatura a

ser adotada” explica o Secretário de Meio Ambiente, César Strapassola.

De acordo com a Secretaria,

os espaços para sepultamento já estão escassos e o trabalho é necessário para

atender a população, principalmente as pessoas mais carentes. “Segundo o Código

de Posturas do Município de União da Vitória, estes espaços são passíveis de

serem retomados pelo Município, mediante o não atendimento da notificação que

será realizada por meio de publicação em Diário Oficial do Município”,

acrescenta Strapassola.

O edital de notificação será publicado na próxima semana. O

prazo para regularização é de 60 dias. Os notificados deverão procurar a

Administração do Cemitério Bom Jesus e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

para regularização. É preciso apresentar documentação dominial do espaço

emitida pelo Município. Serão cobradas as taxas devidas pelos serviços

realizados, previstas na Lei Complementar nº 13/2013.

O edital estará afixado nos

seguintes locais: Prédio da Prefeitura Municipal (Rua Dr. Cruz Machado, 205),

Prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Av. Coronel Amazonas, 905) e

Prédio da Administração do Cemitério Municipal Bom Jesus (Rua Clotário Portugal,

s/nº), bem como estará disponível pela internet na página de Facebook da

Prefeitura.