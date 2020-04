CENÁRIO DO CORONAVÍRUS DO BRASIL E NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DAS COLIGADAS UB – CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU – UNIGUAÇU, CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL, FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO DO PARANÁ – UCP E FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IVAÍ – UNIVALE.

Prof. Msc. Daniel Alberto Machado

Gonzales – pi@uniguacu.edu.br

Prof. Msc. Edson Aires da Silva – reitoria@uniguacu.edu.br

Estudos

realizados nas Coligadas UB, Centro Universitário Vale do Iguaçu – UNIGUAÇU,

Centro Universitário Campo Real, Faculdade de Ensino Superior do Centro do

Paraná – UCP, têm apresentados modelos matemáticos que mostram o comportamento

da evolução do Coronavírus no Brasil e em comparação com alguns outros países

que estão em estágio mais avançado em relação à Pandemia, como Estados Unidos,

Itália e Espanha.

A

pesquisa, coordenada pelos professores Daniel Alberto Machado Gonzales,

graduado em matemática, especialista no ensino da matemática e mestre em

Desenvolvimento e Sociedade e o Professor Edson Aires da Silva, graduado em

Geografia e Administração, especialista em Ecologia, mestre em Engenharia de

Produção, conta com referências mundialmente conhecidas em pesquisas com

epidemias, como o caso da Imperial College of London, Massachussetts

Institute of Tecnology, duas das mais renomadas instituições de Ensino do

mundo, Boston Consulting Group, Centro de Estudos Estratégicos do

Exército Brasileiro, Rastreador Covid-19 da Microsoft, Universidade de Santa

Cruz do Sul, Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde do Brasil, além

de outras referências sobre o assunto.