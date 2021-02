Censo 2021

O IBGE divulgou nesta quinta (18) os novos editais do processo seletivo simplificado para trabalhar no Censo Demográfico 2021. O instituto está abrindo, no município de Porto União, um total de 36 vagas. Destas, 32 são para a função de Recenseador (Escolaridade Ensino Fundamental) e quatro para Agente Censitário Municipal – ACM e Agente Censitário Supervisor – ACS (Escolaridade Ensino Médio).

A remuneração será de R$ 2.100 para Agente Censitário Municipal e R$ 1.700 para Agente Censitário Supervisor, havendo os adicionais de férias e 13º salário proporcionais, auxílios alimentação, transporte e pré-escolar. Ambas as vagas com carga horária de 40 horas semanais.

A remuneração do Recenseador seguirá os critérios de produtividade, a taxa fixada para cálculo do valor recebido será de conhecimento prévio. Nos próximos dias o candidato poderá fazer uma simulação dos valores de remuneração por meio do endereço: https://censo2021.ibge.gov.br/. O cargo não possui horário fixo, mas é esperado que os candidatos se dediquem pelo menos 25 horas por semana, inclusive em feriados e finais de semana. O recenseador também terá direito a 13º salário e às férias proporcionais aos dias trabalhados e à produção.

A previsão de contrato para ACM e ACS é estimada em cinco meses e para o Recenseador, três meses. Esse prazo pode ser prorrogado caso necessário para conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e da disponibilidade de recursos orçamentários. O contrato é renovado a mensalmente, com base em cumprimento de prazos e produtividade.

O Processo Seletivo

Os processos seletivos irão ocorrer em dias separados para que, se desejar, o candidato preste as duas seleções. Para as vagas de ACM e ACS, as inscrições começaram nesta sexta-feira dia 19, e, vão até 15 de março e podem ser realizadas através do link http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_AGENTE. A inscrição possui uma taxa de R$ 39,49.

Para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, acesso pelo link https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR. A taxa de inscrição é de R$ 25,77.

Protocolos de Segurança contra a COVID- 19

A prova será aplicada em todos os municípios, onde houver vagas, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19. As medidas visam a segurança de todos os candidatos e dos trabalhadores que atuarão na aplicação das provas. Os detalhes sobre os procedimentos gerais de proteção contra o coronavírus como a exigência obrigatória do uso máscaras, o distanciamento seguro entre candidatos e aplicadores de prova, a disponibilidade de álcool em gel, entre outras medidas, serão divulgados, futuramente, em edital especifico.

Mais informações sobre as provas constam nos editais, disponíveis no site do Cebraspe ou pelo e-mail da Agência do IBGE de Canoinhas: agcanoinhas@ibge.gov.br