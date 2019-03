Centenário da Ordem DeMolay será celebrado na Assembleia Legislativa

O centenário da Ordem

DeMolay será celebrado nesta terça-feira (26) na Assembleia Legislativa do

Paraná (ALEP) durante uma cerimônia que acontece no Plenário, a partir das 18h,

por iniciativa do deputado Hussein Bakri (PSD), líder do Governo. A Ordem

DeMolay é uma organização de fins filosóficos e filantrópicos, sem fins

lucrativos, que orienta os membros a se dedicarem à felicidade dos seus

semelhantes, não só porque a razão e a moral impõem tal obrigação, mas também

porque esse sentimento de solidariedade os faz irmãos.

Para o deputado

Hussein Bakri (PSD), a homenagem prestada pelo Legislativo paranaense faz jus à

importância da organização. “A Ordem DeMolay é regida por princípios que têm

faltado muito hoje em dia no Brasil, e por que não dizer em todo o mundo: amor

filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade,

pureza e patriotismo. São virtudes assim que formarão os jovens de bem que

ditarão os rumos do nosso país nos próximos anos.” “Por isso, esta sessão

solene será uma singela homenagem ao trabalho centenário de defesa e difusão de

princípios fundamentais para a construção de uma sociedade justa, solidária e

generosa”, acrescentou.

Templários – A Ordem

DeMolay foi criada no ano de 1919 em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos,

e é considerada hoje a maior organização juvenil do mundo. Seu patrono, Jacques

DeMolay, foi expedicionário das Cruzadas, no século XIV, e acabou executado na

fogueira em 1314, por ordem de Felipe, o Belo, Rei da França, por não trair

seus irmãos e seguidores da Ordem dos Cavaleiros Templários. Atualmente pode

ser encontrada em inúmeros países como o Brasil ou pequenas ilhas como Aruba.

Está presente no Brasil com cerca de 30 mil membros filiados ao Supremo

Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil, órgão

responsável pela administração no país. Ao longo dos anos a Ordem foi se

aperfeiçoando e se multiplicando pelo país, estando presente hoje em todo território

nacional.

Tem por objetivo criar

bons cidadãos, que respeitam as leis, que convivem em harmonia com a sociedade,

que auxiliam o próximo em suas necessidades básicas e educacionais e que, por

meio do exemplo, sirvam como modelo a ser seguido por todos os jovens. Ou, nas

palavras do Primeiro Diácono na Cerimônia de Iniciação: “O grande objetivo de

nossa Ordem é ensinar e praticar as virtudes que nos levam a uma vida pura,

reta, patriótica e reverente, como a melhor preparação para a maioridade da qual

nos aproximamos. Nós procuramos, sinceramente, ser melhores filhos, melhores

irmãos e melhores amigos, para que, ao chegarmos aos anos da maioridade,

possamos ser melhores homens”.

Foto: Orlando

Kissner/ALEP.