Na noite da última terça-feira, 20, a Comissão do Centenário do Maratá esteve reunida no Clube de Cantos Aurora para discutir a programação das comemorações. A comissão foi instituída pelo Decreto nº 1.198, de 26 de março de 2021, e, leva em consideração a importância da representação de todas as entidades e segmentos da sociedade.

Fazem parte da comissão as seguintes entidades e representantes:

Igreja Católica: Mário Orth e Vando Otacir Faltermeier.

Associação de Moradores – AGRIMAR: Rosangela Kerber Tonki e Ivan José Schorr.

Clube: Edelmar Rucker e Joelmir Orth.

Esportes e Eventos: Sidenei Herbert Rucker e Fernando Cieslak.

Eventos Gerais: Alexandre Daubermann e Patrícia Polanz Daubermann.

Câmara de Vereadores: Paulo Kowalski e Neilor Grabovski.

Secretaria Municipal de Agricultura: Alceu Jung;

Secretaria Municipal de Administração e Esporte: Rayllana Evelin Hort Larsen.

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Alice Cristine Schnornberger;

Departamento de Comunicação Social: Vanderléia Alberti Vladyka.

Planejar as festividades alusivas ao centenário da localidade é desafiador pelo momento que estamos vivendo. Por isso, a comissão entendeu que a programação deve ser flexível e adaptável diante das incertezas do momento.

Outro assunto foi a definição de quais elementos serão utilizados para identificar o Maratá no seu novo Portal Turístico e fonte de água natural. Um dos pedidos apresentados pela comunidade é de que haja alguma outra obra na vila como uma praça, marco ou monumento para simbolizar o centenário da localidade fazendo uma homenagem aos que chegaram primeiro.

Também foi discutida a definição de quais elementos podem ser utilizados para a formulação do brasão do centenário.

As entrevistas para a composição do livro do centenário estão acontecendo há dois meses aos finais de semana e noites para que todas as famílias que têm interesse possam ser incluídas no material que deverá ficar para a posteridade.

A reunião terminou com a comissão visitando a parte do clube em que está localizada a estrutura do bolão, sendo que eventos voltados para o resgate dessa tradição estão sendo estudados.