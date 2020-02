Centro de tratamento e reabilitação de animais é inaugurado em Porto União

Sábado, dia 15 de fevereiro, Porto União

ganhou, oficialmente, um Centro de Tratamento e Reabilitação de Animais

Abandonados. A estrutura foi montada no terreno da antiga Escola do

Pintadinho, na SC 135, km 6, um prédio público sem uso por anos. No local foram

construídas instalações para abrigar animais recuperados vítimas de maus

tratos, doentes e/ou machucados.

O Centro de

tratamento é uma casa de passagem temporária para que os animais recebam todo

cuidado necessário para o restabelecimento de sua saúde até que seja possível colocá-los

para adoção. Nas dependências da antiga escola foram construídos cômodos, para

garantir o trabalho, como: cozinha, lavatório para banho dos animais,

escritório, lavanderia, estoque de ração, alojamento para guardião, banheiro e

sala para pequenos procedimentos cirúrgicos e curativos.

É importante

ressaltar que a obra não é um abrigo permanente, e, que não é destinado ao

recolhimento de animais de rua. Para o problema dos animais sem donos, a

Prefeitura de Porto União mantém convênio com a Uniguaçu realizando

atendimentos veterinários gratuitos por todos os bairros inclusive fazendo

castrações para as famílias de baixa renda.

Eliseu

Mibach, prefeito de Porto União, foi enfático ao ressaltar que foram

instaladas câmeras de vigilância para fiscalizar e coibir o abandono de animais

no local, uma vez que essa prática é crime.

O evento de inauguração contou com a presença das autoridades do poder executivo e legislativo. As Polícias Militar e Ambiental prestigiaram a inauguração junto com os representantes das entidades de proteção animal independentes de Porto União da Vitória e representantes da Uniguaçu.