Cerca de 11 mil pessoas participaram do Festival de Verão

A 4ª edição do Festival de Verão foi um sucesso. Mais

de 11 mil pessoas circularam pelo evento, realizado no Parque Linear nos dias

15 e 16 de fevereiro. O evento foi organizado pela Secretaria de Esportes

através da Prefeitura Municipal de União da Vitória.

Foram diversas competições esportivas, mais de 1500

atletas inscritos, além dos aulões e diversas outras atividades para todas as

idades. O evento ainda contou com roda de chimarrão, doação de animais e shows

com bandas. 330 quilos de alimentos não perecíveis também foram arrecadados. A

Secretaria de Assistência Social fará a destinação.

A novidade deste ano foi a parceria com o governo do

estado, articulada pelo deputado Hussein Bakri. “Foi uma união que deu certo. O

governo disponibilizou o balão, parede de escalada e tirolesa. O tempo

colaborou e a galera compareceu. Foi um sucesso total”, ressalta o Secretário

de Esportes, Cordovan Neto.

“Ficamos extremamente satisfeitos com essa grande

festa. O Festival de Verão iniciou na nossa administração em 2017, e, foi evoluindo

ano a ano. Obrigado a todos que participaram. Nossa intenção é trabalhar por

uma cidade cada vez melhor e oferecer mais qualidade de vida para nossa

população”, destaca o Prefeito Santin Roveda.