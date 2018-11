Certificação do Encceja pelo IFPR inicia em 07 de janeiro de 2019

Os interessados em solicitar a certificação do Ensino Médio com base nos resultados do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) podem procurar o Campus União da Vitória a partir do dia 07 de janeiro de 2019. Não há prazo de término para requisição.

A orientação foi publicada no dia 21, por meio do Edital 151/2018 que orienta acerca da certificação do Ensino Médio com base nos resultados do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja).

Para obter a certificação pelo Encceja é necessário ter 18 anos completos na data de realização do exame, ter atingido no mínimo 100 pontos em cada área de conhecimento e no mínimo cinco pontos na prova de redação e não ter concluído o ensino médio.

É possível também solicitar a Declaração Parcial de Proficiência para as áreas que o candidato atingiu a nota mínima de 100 pontos.

O interessado em obter, pelo IFPR, a Certificação do Ensino Médio com base no resultado do Encceja deverá apresentar os seguintes documentos (cópia e original):

Documento oficial de identificação com foto (RG);

Documento oficial que contenha o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF),

Certidão de Nascimento ou Casamento (apenas no caso de apresentação de documento de identificação que não contenha informação da naturalidade do interessado)

Boletim Individual contendo o resultado obtido no Encceja

A Secretaria Acadêmica do Campus União da Vitória atenderá, no mês de janeiro, no horário de 8h30 às 12h, e 13h30 às 17h30.

Mais informações podem ser obtidas no Edital 151/2018.