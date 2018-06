Cervejaria Leopoldina Ã© presenÃ§a confirmada no Blumenau Internacional Beer Festival

A Cervejaria Leopoldina – marca de cervejas especiais que faz parte do grupo Famiglia Valduga, um dos mais tradicionais produtores de vinhos e espumantes do Brasil – é presença confirmada no Blumenau Internacional Beer Festival: evento com rótulos nacionais e internacionais, além de muita gastronomia, conhecimento e atrações musicais, que será realizado de 21 a 23 de junho.

Serão aproximadamente 35 expositores que apresentarão diversos rótulos do mundo todo. Importadoras, cervejarias nacionais e internacionais se encontram em Blumenau para um brinde multicultural no mês de junho.

No evento, a Cervejaria Leopoldina apresentará seis estilos de cerveja em torneira, cervejas de maturação em garrafa e acessórios exclusivos.

Para promover uma experimentação para os visitantes e clientes, a Leopoldina disponibilizará a degustação em dose de todas as cervejas maturadas em garrafa que fazem parte do portfólio da marca.

A tradição do Grupo Famiglia Valduga na elaboração de vinhos e espumantes e sua expertise em inovação inspirou a criação da Cervejaria da Leopoldina, que tem como base as principais escolas cervejeiras belga, tcheca, americana, inglesa e alemã, cuja tradição nos fermentados é mundialmente reconhecida. As bebidas são elaboradas com a seleção dos melhores maltes, lúpulos e leveduras, importados da Europa, em um processo que alia tecnologia e qualidade. No evento, a linha completa da cervejaria poderá ser conferida no stand 25. Inclusive, o novo rótulo da marca, o Leopoldina Porter, e os recém-lançados, Leopoldina Russian Imperial Stout e o Leopoldina Belgian Tripel, estarão pela primeira vez à disposição do público.

As cervejas Leopoldina podem ser adquiridas pelo e-commerce: http://www.famigliavalduga.com.br

Serviço:

Blumenau Internacional Beer Festival

Data: 21/06/2018 a 23/06/2018

Horário: Quinta e Sexta (21 e 22), das 19h à 01h. Sábado (23), das 15h às 02h.

Local: PARQUE VILA GERMÂNICA, no Setor 1. Rua Alberto Stein, nº: 199, Bairro Velha, Blumenau – SC CEP: 89036-200

Stand Cervejaria Leopoldina: 25

