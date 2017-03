CHEGOU O GRANDE DIA Festa a fantasia da Uniguaçu acontece hoje

Festa a fantasia da Uniguaçu acontece hoje

A maior festa universitária da região acontece hoje, no clube Wooden Hall, a partir das 19h30

Acontece hoje a festa mais esperada da região, a Festa a Fantasia da Uniguaçu. O tradicional evento de recepção aos calouros tem início às 19h30, no Clube Wooden Hall e espera receber mais de quatro mil pessoas da comunidade.

A festa a fantasia da Uniguaçu se destacada como a maior festa universitária do Sul do Paraná, tendo o foco solidário como seu principal motivo. Para participar, os acadêmicos precisam trocar um quilo de alimento não perecível pelo convite. A partir de 16 anos, todos podem participar da festa, portando fantasia, o convite e documento com foto.

A cada ano que passa, o público que prestigia o evento aumenta, fazendo com que mais entidades se beneficiem com os alimentos doados. “O nosso principal objetivo da festa é a arrecadação de alimentos, firmando o compromisso social da faculdade com a comunidade. Várias entidades serão beneficiadas com os alimentos e os nossos alunos têm consciência disso, que objetivo principal é essa arrecadação e a festa é uma consequência”, comenta a professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Instituição. “Eles mesmo ajudam a distribuir os alimentos arrecadados, ele faz parte desse ato de solidariedade”, ressalta.

A semana da instituição foi de preparativos: os professores foram fantasiados para as salas de aula, reforçando o convite aos acadêmicos. Durante a festa, os calouros vão participar da competição de dança, com coreografias ensaiadas por acadêmicos do curso de Educação Física. A atividade faz parte da integração dos calouros com acadêmicos de outros cursos.

Outro momento esperado da festa será o Concurso de Fantasias, onde as mais criativas ficarão em votação no Facebook da Instituição. As mais curtidas serão premiadas.

Durante a animação do evento, também há a apresentação realizada pelos professores no palco. Todo ano é uma novidade e um show de interpretação embalada pelos hits do momento. “Nós vamos trazer um pouco do que vem agitando o País. Vamos fazer uma sátira. O pessoal pode esperar muita “sofrência”, muita alegria, muito choro, mas com certeza, muito riso. E a alegria vai estar presente em cada momento no transcorrer da festa”, comenta o professor Ivan Hennrich, participante da apresentação.

A festa será animada pela New York Banda Show, que já acompanha a história do evento. “Estamos muito animados com a festa. Que todos aproveitem bastante e possam curtir esse momento tão esperado e preparado por todos”, comenta a Diretora Geral.

Regras para a Festa:

Algumas normas foram adotadas, para que tumultos e maiores problemas sejam evitados e todos possam aproveitar a festa de forma saudável. Alguns trajes e adereços estão restringidos para a segurança de todos. São eles: cowboy e cowgirl; fardas: polícia, bombeiro, militar; trajes de CTG; uniforme de futebol; fraldão; capacete de moto ou com partes pontiagudas; fantasias que se assemelham a segurança; objetos que simulam armas de fogo; objetos pontiagudos: sombrinha, varinha, espada, canecas ou qualquer tipo de objeto cortante.

Outra medida de segurança é a proibição de menores de 16 anos na festa. A decisão foi tomada depois de aconselhamento da Vara da Infância e Juventude, Família e Anexos de União da Vitória/PR e do Conselho Tutelar de União da Vitória.

Será necessária a apresentação de documento com foto, convite e fantasia para a entrada no evento. Os convites podem ser trocados na Instituição até hoje, às 17 horas, nas recepções da Uniguaçu ou no Núcleo Social, que fica na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, em frente à Pormade. Para mais informações, basta ligar no (42) 3522-6192.