Para os amantes das cervejas artesanais, churrasco e olimpíadas. O chef Guilherme De Rosso, do Simples Assim (www.simplesassimboteco.com.br ), de Curitiba (PR), preparou duas receitas especiais de molhos:Chimichurripa – Chimichurri feito com cerveja IPA e o Molho de queijo azul e stout, ambos são fáceis e rápidos para acompanhar um bom churrasco entre amigos, aquelas tortilhas e petiscos enquanto assistimos aos jogos. E o melhor de tudo, ambas são feitas COM CERVEJA!

Chimichurripa – Chimichurri feito com cerveja IPA

2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

2 colheres de sopa de cerveja do estilo IPA

1/4 xicara de azeite de oliva extra virgem

1/2 xícara de coentro

1 xícara de salsinha

2 dentes de alho

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

1/2 colher de sal

Colocar todos os ingredientes num processador e bater até formar uma pasta. Separar e deixar descansar. Dica: Comer com um contra file mal passado.

Molho de queijo azul e stout

100g de cream cheese

100g yogurt natural integral

100g de qualquer queijo azul (gorgonzola, Rochefort, etc)

50 ml de cerveja do estilo Oatmeal Stout

Triturar o queijo azul na mão. Colocar todos os ingredientes num liquidificador e bater ate criar uma pasta densa. Dica: Experimente com coxinhas de asa de frango.