Christian Martins apresenta projeto para identificar gasolina em postos

O vereador, Christian Martins, deu entrada na Câmara de Vereadores com o projeto de número 16/2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam combustível, informar a seus clientes se a gasolina comercializada é formulada ou refinada.

Se aprovada a lei, os postos devem fixar nos estabelecimentos em local visível, nas bombas de combustível ou próximo a elas, a informação ao consumidor.

Martins explica rapidamente as diferenças das gasolinas, “A gasolina refinada é aquela completamente isenta de substância nocivas contidas no petróleo cru, eliminadas pelo processo de refinação e a gasolina formulada é aquela composta por resíduos de destilação petroquímicos, adicionados solventes, com qualidade inferior à gasolina refinada”, explanou.

O vereador também fez uma enquete em sua página social pedindo para que os consumidores opinem sobre o projeto. “Este projeto de lei mexe com a rotina diária da população quando vai abastecer o seu carro. Penso que o consumidor final precisa saber o tipo de combustível que coloca no seu veículo”, disse.