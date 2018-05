Christian Martins em Florianópolis

O presidente do legislativo de Porto União, Christian Martins (MDB), esteve cumprindo agenda em Florianópolis na quarta e quinta-feira, 25 e 26. Ele foi recebido pelo novo presidente da Cidasc, Luiz Alberto Faria, para tratar de assuntos referentes a barreira sanitária e a participação de audiência no município de Porto União, atendendo a proposição do vereador Carlos R. Pinto. Há a necessidade de estruturação das barreiras no município de Porto União.

Na Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, foi recebido pelo secretário Tufi Michreff Neto, onde solicitou apoio aos projetos turísticos e esportivos do município e o auxílio do secretário para a inscrição do município para novos projetos nas três áreas. Martins é amigo pessoal do secretário, com o qual participou junto de diversas ações, quando o governador do estado era Luiz Henrique da Silveira. O vereador presenteou o secretário com o uma garrafa de Steinhager, bebida típica do município. Acompanhado do vereador Sandro Calikoski, visitou o gabinete do deputado Carlos Chiodini, onde solicitaram apoio aos pleitos do município e ajuda para a instalação de novas empresas em Porto União, para ajudar no desenvolvimento econômico da cidade.