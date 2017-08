Christian Martins participa de audiência com o comandante geral da PM

O Vereador Christian Martins (PMDB) participou na tarde desta quarta-feira, 16, de uma audiência com o Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Paulo Henrique Henn.

Na oportunidade, o vereador entregou ao comandante, o passaporte oficial das comemorações do Centenário do Município. A pauta da audiência foi a solicitação de criação de um posto avançado da Polícia Militar no Distrito de Santa Cruz.

O vereador afirmou que já existia um posto policial em Santa Cruz, que hoje é prioridade para oferecer segurança aos munícipes daquela região. É um bom momento para discutir esta importante ação, pelo fato da 1° Companhia de Polícia de Porto União estar em fase de transição para Batalhão.

“A comunidade reivindica ansiosa este posto, está insegura, o distrito cresceu e também a criminalidade. Estou fazendo a minha parte como representante do povo”, afirmou.

Além do Comandante, o vereador visitou o deputado estadual, Valdir Cobalchini (PMDB), e entregou também o convite para as festividades do Centenário de Porto União e o Passaporte do Centenário. Cobalchini confirmou a presença nos eventos no município, principalmente na sessão solene da câmara, que será realizada no dia 5 de setembro.