CineClube Agulheiro 310 apresenta, Nosferatu

Acontecerá nesse sábado, dia 23 de junho , a oitava sessão do CineClube Agulheiro 310, inspirada no antigo Cine Trash apresentado entre os anos de 1996 a 1997, na TV Bandeirantes, que inicialmente era transmitido no horário vespertino e depois ganhou espaço no horário noturno, apresentado pelo grandessíssimo José Mojica Marins, o eterno “Zé do Caixão”, povoou a imaginação de milhares de jovens naquele época, inclusive a imaginação de alguns telespectadores do CineClube.

O Filme que será apresentado foi minuciosamente escolhido para essa ocasião especial, o filme terá início à meia-noite do dia 23/06/2018, sendo um terror alemão de 1922, Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, (no Brasil Nosferatu) obra prima do diretor Friedrich Wilhelm Murnau, o filme é ambientado dentro de uma atmosfera assolada pela peste negra. O corretor de imóveis Knock recebe uma carta de um conde dos Montes Cárpatos chamado Orlok procurando uma residência em Wisborg. Um dos movimentos mais importantes e marcantes do cinema foi o Expressionismo Alemão, popularizando-se na Europa durante as primeiras décadas do século XX, sofrendo diretamente a influência da Primeira Guerra Mundial, nesse contexto caótico, Murnau nos leva para os sentimentos mais ocultos da alma, dentro de um cenário marcante e turvo com interpretações fantásticas dos personagens. Murnau foi um dos expoentes mais importantes do Expressionismo Alemão, com Nosferatu ele mostra um roteiro adaptado do romance Drácula (1897) de Bram Stoker e um filme belo e apavorante. Mais uma vez o telespectador do CineClube Agulheiro 310 tem a oportunidade de vivenciar essa obra de arte cinematográfica.