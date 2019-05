Cineclube Agulheiro 310: uma visão.

O Cineclube Agulheiro 310 já é um marco na história da cultura

das cidades gêmeas do Iguaçu, proporcionando quinzenalmente a alta cultura

através das exibições cinematográficas. Filmes que são meticulosamente escolhidos

para trazer ao telespectador sentimentos únicos. Sentimentos que ultrapassam os

limites humanos e transcendem as barreiras impostas pelo cotidiano. Filmes que

em outras épocas proporcionaram entretenimento para outro público e agora temos

a oportunidade de reviver em momentos únicos.

O Cineclube Agulheiro 310 busca apresentar a arte

cinematográfica, muitas vezes abandonada no contexto atual cinematográfico.

Infelizmente, filmes que foram um marco na História do Cinema Mundial hoje são

esquecidos e achincalhados por “amantes

do cinema”. O Cineclube Agulheiro 310 faz o resgate desses filmes que

resistem à “degradação intelectual e

temporal”.

Tão triste quanto, é saber que vivemos num mundo que não nos

dá tempo para apreciar a necessidade do Belo em

nossas vidas. Sir Roger Scruton nos diz que o

mundo da arte está cheio de falsificações. Falsa originalidade, falsa emoção e

falso conhecimento dos críticos ― essas coisas estão todas ao nosso redor em

tamanha abundância que dificilmente sabemos aonde olhar para encontrar a arte

de verdade, esse é o retrato do mundo em que Cines clubes têm um dever de

existir. Porém, no campo cinematográfico, infelizmente, alguns fazem do cinema

uma verdadeira panfletagem ideológica, sem o comprometimento com a arte, punindo

com a censura quem se opor a essa panfletagem.

A punição é uma censura

do bem, essa que está presente desde o início do Cinema, quando, por

exemplo, a bela Hedy Lamarr mostrou seu corpo desnudo, no filme Êxtase (1933); no Brasil

também não foi diferente, a censura ocorria no início do cinema brasileiro

sempre que um grupo achava necessário. Hoje, o cinema ainda vive esse paradoxo

contado por alguns. Recentemente no Brasil dois filmes foram censurados,

justamente por quem sempre lutou contra a

censura, O Jardim das Aflições (2017) direção de Josias Teófilo (neto do

cineasta Pedro Teófilo Batista) e 1964: O Brasil entre armas e livros (2019) direção de Filipe Valerim e Lucas Ferrugem (Filme

gratuito) e chamaram a atenção pelo modo com os quais foram censurados.

É nesse ambiente que o papel do Cineclube Agulheiro 310 se

torna tão importante, lutar contra a falsificação

da arte e a própria censura da arte

para trazer ao telespectador uma oportunidade única de vivenciar o melhor da

arte cinematográfica mundial.