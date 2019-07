Depoimento 1.

Na noite de sábado (01/06/2019),

mergulhamos na intrigante história do Rashomon. O filme da década de 50 foi um

marco do cinema oriental, inovando na construção de uma história que nos prende

do início ao fim, explorando vários pontos de vista de um mesmo acontecimento,

retrata a desonestidade humana e o ego no enaltecimento de si mesmo. Toda a

construção das cenas nos convida a sentir-nos compartilhando do teto do

Rashomon com os personagens e da mesma curiosidade que os envolve, tornando-nos

como detetives ao decorrer do conto. O cineclube agulheiro 310 ao promover o

debate das percepções de cada expectador, revela elementos importantes da peça

cinematográfica, e abre espaço para uma nova compreensão do cinema em si, em

todos os seus elementos, fazendo compreender o porquê esta peça foi tão notória

a ponto de impressionar o mundo ocidental na época. Estou feliz de ter

assistido, estes filmes dificilmente passariam no cinema convencional e não

estão facilmente disponíveis nas mídias, acho relevante este trabalho de

disponibilizar a cultura, impedindo que obras tão incríveis como Rashomon sejam

esquecidas definitivamente.

Depoimento 2.

Domingo de manhã, ainda

sinto as cenas que vi nas telas da noite de sábado (15/06/2019).

Nome do sentimento: saudade. ‘Cinema Paradiso’ é um filme capaz de inspirar

saudade aos que nunca viveram aquela época. Um amor pela sétima arte pouco

observado nas corriqueiras multidões que lotam os cinemas da nossa atualidade.

Um menino travesso que, com sua ousadia, convenceu o velho Alfredo a contar-lhe

seus macetes para trabalhar como projecionista na sala que respira solidão.

Totó cresce nesse ambiente, assim como o cinema cresce mundialmente. A vida de

Totó é a vida do cinema, ele vence a censura, se apaixona, se decepciona e se

exila, depois de muitos anos, já famoso diretor de cinema, retorna ao abraço

dos que lhe criaram para ver o progresso demolindo o que restou de suas raízes.

“Não olhe para trás”, Alfredo dizia a Totó em meio às suas

cicatrizes, resultado de um incêndio na sala de solidão do cinema, obediente

Totó abandona suas âncoras e vive.

Mais um filme sugerido pelo público do Cineclube Agulheiro

310, mais um sucesso que marcou a memória dos que se fizeram presentes.