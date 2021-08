Cinquentenário da Associação Atlética Iguaçu – Assim que tudo começou…

Jair da Silva (Kiko) – Especial

Enfim, foi dada a largada do tão esperado Certame Paranaense de Futebol Profissional do ano de 1972. Debutando na competição, a Associação Atlética Iguaçu já sentia, mesmo na véspera da estreia contra o E. C. Pinheiros, a discriminação de certos órgãos da imprensa da capital, que chamavam, em tom pejorativo, o tapete verde do campo do Ferroviário de “picadeiro” e impunham a alcunha de “Catapora” (dá e já passa) ao caçula da competição.

Eram 15 horas quando badalaram os sinos da igreja matriz de Porto União, para avisar aos torcedores que faltavam trinta minutos para o início daquela contenda, mas não precisava, pois o Estádio da Vila Famosa já estava completamente tomado, para testemunhar aquela epopeia que ficaria gravada nos anais da história do futebol paranaense. Até o sol tirou a sua cara por entre as nuvens e sorriu por ver aquele povaréu alegre e faceiro com suas bandeiras azuis e amarelas tremulando sem cessar nas arquibancadas. Apinhados em pé ao longo de toda a extensão do alambrado, gritando palavras de ordem, aqueles torcedores, juntamente com a massa das arquibancadas deixavam claro que o onze do “Iguaçu” pelearia com mais um jogador, o torcedor. Entre gritos, também sobressaia-se aquele enorme pavilhão com o escudo desenhado bem no seu meio, hasteado em cima da enorme caixa d’água, parecia que com a brisa da respiração ofegante dos torcedores, pois nenhum deslocamento de ar era observado, tremulava emitindo um som que nunca mais seria esquecido por quem por ali estava.

Mesmo correndo contra tudo e todos, a Pantera Azul Dourada estreou, tendo a maior renda da rodada, Cr$ 12.130,00. Às 15:30 horas daquele dia 14 de novembro de 1971, domingo, sua senhoria, Plínio Duenas, mediador daquele embate que ficaria para a história, trilou seu apito, dando a largada para aquele que foi um sensacional cotejo futebolístico. O Iguaçu começou a todo vapor e fustigou o esquadrão da capital até os 04 minutos da primeira metade, criando nos torcedores uma ótima expectativa que, logo em seguida, levaria um balde de água fria. Em sua primeira ida a linha de frente, através da cobrança de um tiro esquinado, o quadro visitante derrubava a cidadela do arqueiro iguaçuano, Jorge. Com uma cobrança rápida e sob medida, pegando os beques iguaçuanos desatentos, o ponteiro Zé Roberto alçou a redonda na pequena área, na zona do agrião, encontrando o avante Madureira em condição privilegiada, solto de marcação, de cara para o perigo, que testou e mandou a pelota beijar o fundo dos cordéis do guapo azul dourado. Já tendo tirado a virgindade do placar, o onze pinheirense passou a ditar as normas da peleia, obrigando o treinador iguaçuano, Paulo Alves, já aos 25 minutos, a efetuar uma substituição e mudança tática radical em seu esquadrão. Com essas alterações, o quadro de Porto União da Vitória passou a dominar o confronto, mas sem ameaçar o arco contrário. A primeira metade terminou com o escore parcial de 1 tento a 0 para o E. C. Pinheiros.

O Iguaçu voltou para a etapa derradeira mandando no prélio, mas, aos 9 minutos, em uma jogada tramada pelo lado direito do ataque do Pinheiros, novamente o extrema Zé Roberto alçou a redonda na área e encontrou o ponta de lança Nei que, sem dificuldade nenhuma, amplia o placar para 2 a 0. Peleando em casa, com o Estádio totalmente lotado e empurrado pela massa torcedora, os atletas iguaçuanos não tiveram outra opção senão pressionar ainda mais, pois o escore não condizia com o domínio dentro das quatro linhas, o Iguaçu estava superior. Aos 18 minutos, em uma rara excursão de apoio ao ataque, o lateral-esquerdo Santos acertou um tirambaço. O balão de couro beijou o travessão e, na volta, caiu nos pés do ponta de lança Duda, que fez o primeiro tento iguaçuano. Aos 26 minutos, alguns torcedores do quadro pinheirense, jogaram garrafas em campo, fazendo com que o apitador interrompesse e ameaçasse encerrar o cotejo. Resolvido o problema, a peca voltou a rolar e, aos 33 minutos, novamente o lateral Santos desferiu um rojão da intermediária. A redonda foi de encontro ao poste direito do guapo Amauri, e na sobra, Bugrão domina no peito e desfere uma bomba para o fundo das redes, decretando a igualdade no placar. Melhor na contenda, o auri-cerúleo das terras antigamente contestadas continuou fustigando em busca do triunfo, não conseguindo o seu intento. Aos 45 minutos, sem acréscimos, o mediador encerra a peleja. Com essa igualdade no placar, que foi considerado como uma vitória devido às circunstâncias, a forma de ver e julgar o elenco iguaçuano mudou na concepção dos torcedores e imprensa curitibana, pois se percebia que o Iguaçu era um gigante que nascia. Para esse debute no certame paranaense, iniciaram, pela Associação Atlética Iguaçu: Jorge, Jorginho, Zé Mário, Nire, Santos, Índio, Dito Cola, Gentil, Duda, Bugrão e Chila. Entrou, ainda na primeira metade: Reinaldo, no lugar de Gentil. Apitou, com péssima atuação, o Sr. Plínio Duenas. Foi auxiliado por Orlando Sabotto e Edson P. Campos. Nesse embate, o atleta ponta de lança iguaçuano, Duda, foi escolhido pelos cronistas esportivos das três emissoras de rádio de Porto União da Vitória, como o melhor em campo.