Circuito realizado pela Prefeitura de União da Vitória, através das secretarias de Assistência Social e Cultura.

Ciclo de palestras é concluído com visitação ao aterro sanitário de União da Vitória

A Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Educação promoveram ciclo de palestras para os alunos dos quintos anos de todas as escolas municipais.

O painel teve por objetivo esclarecer sobre o destino correto do lixo. For5am abordados assuntos como reciclagem e reaproveitamento dos materiais evitando descartes equivocados.

Como parte prática, os alunos foram levados a conhecer o aterro sanitário de União da Vitória, localizado na Colônia Papuã. Todos ficaram atentos às informações repassadas. “Com certeza vão ser cidadãos mais conscientes sobre o lixo e o meio ambiente”, destacou a secretária de educação, Sandra Leão.

Ela agradeceu aos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente: Clemente, Andressa e Douglas, bem como às pedagogas da Semed que acompanharam o trabalho.