Classe política do Paraná se mobiliza

A Unidade de

Industrialização do Xisto, em São Mateus do Sul, gera centenas de empregos

diretos e indiretos, abastece a fábrica da Incepa e também é uma importante

fonte de receitas para o caixa municipal. Por isso, a classe política de todo o

Paraná tem se mobilizado para evitar o fechamento da unidade. Na quarta-feira,

19, o Governador Ratinho Junior recebeu diretores da Agência Nacional do Petróleo para

debater esse assunto e mostrar a importância de manter a unidade em

funcionamento em São Mateus do Sul. O prefeito Luiz Adyr esteve ao nosso lado na reunião, da qual saímos muito

otimistas por um desfecho positivo pelo bem do Paraná.