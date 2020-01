Cobrança começa a valer no dia 03 de fevereiro

A equipe da empresa Zona Azul

realizou nesta semana as obras de sinalização horizontal e vertical das novas

vagas de estacionamento rotativo. Placas indicativas foram instaladas e faixas

foram pintadas na Av. Manoel Ribas, entre as ruas Salgado Filho e a Clotário

Portugal. O Terminal Rodoviário também passa a ter o estacionamento rotativo. O

diferencial é os 30m de tolerância.

A ampliação das vagas foi

aprovada pela Comissão de Trânsito. “O trecho da Av. Manoel Ribas é uma

solicitação antiga dos comerciantes, cujos clientes sofrem com dificuldade para

encontrar vagas. No Terminal Rodoviário, diversos motoristas deixavam os

veículos estacionados por horas seguidas no local. Nosso objetivo é facilitar a

vida dos usuários”, explica o Secretário de Trânsito, Clodoaldo Goetz.

A partir do dia 03 de Fevereiro de 2020 começa a valer a cobrança das vagas. No momento, a empresa Zona Azul faz o trabalho de orientação nos locais.