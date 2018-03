Cohapar assina com a prefeitura de Palmas ao Programa Morar Bem Paraná

Serão atendidas as famílias de baixa renda que se enquadram na faixa 1, do Programa Minha Casa Minha Vida.

A assinatura do termo de adesão para a construção de 75 casas no município de Palmas aconteceu na manhã desta quinta-feira (01), representando o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion o coordenador do Escritório Regional da Cohapar de União da Vitória, Júlio Adilson Pires e o prefeito municipal Kosmos Panayotis Nicolaou.

As 75 moradias de Palmas recebem de investimento um total de R$ 5,9 milhões. Serão beneficiadas famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.800, que pagarão prestações de R$ 80 a R$ 270 ao mês durante 10 anos.

Além dos subsídios previstos pelo programa Minha Casa Minha Vida, as famílias contarão com benefícios do programa Morar Bem Paraná, do Governo do Estado, que incluem a assessoria técnica da Cohapar e parcerias da Copel e Sanepar.

“Mais uma vez, a ação conjunta dos governos municipal, estadual e federal resulta em benefícios para a população. É um projeto com infraestrutura completa, que traz segurança e transforma a vida das pessoas”, destacou o prefeito.

O coordenador da ressaltou o impacto que os projetos na área habitacional têm para as famílias atendidas e também para os municípios. “Por isso, o nosso presidente Lupion e o governador Beto Richa priorizam a moradia popular atender as famílias que realizam o sonho da casa própria”, disse Pires.

Também participaram do evento vice-prefeito, o presidente da câmara, secretários, pela Caixa Campos Gerais , Délcio José Beviláqua e gerente local da Caixa Adenir Júnior Martins, da Construtora José Ferreira Pacheco Neto, representantes dos Deputados Guto Silva e Plauto Miró.