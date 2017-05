Cohapar, Caixa Econômica Federal e Prefeitura de União da Vitória acertam próximos passos de projetos habitacionais

Nesta terça-feira (2), representantes da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Caixa Econômica Federal e da Prefeitura de União da Vitória estiveram reunidos na sede da administração municipal. Com a presença do prefeito, Hilton Santin Roveda, eles definiram detalhes da conclusão da primeira etapa do Loteamento São Gabriel, com 50 casas populares.

O residencial está com quase 100% das obras concluídas, restando a pavimentação das ruas, instalação das galerias pluviais e a contenção devida da área para evitar possíveis deslizamentos, que serão providenciados pela prefeitura. As casas foram construídas pela construtora Piacentini, com investimentos de aproximadamente R$ 2 milhões em recursos dos programas Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e Morar Bem Paraná, do Governo do Estado.

Nova iniciativa – A segunda etapa do projeto prevê a construção de 118 casas com financiamento pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que terá a Caixa como agente financeira, e investimento de R$ 8,8 milhões.

O coordenador regional da Cohapar em União da Vitória, Júlio Pires, assegurou aos demais presentes que a empresa possui mais de 400 famílias cadastradas com interesse nas casas, apresentando demanda suficiente para autorizar a concepção do empreendimento e a abertura de licitação para construtoras interessadas. “Já possuímos também a licença do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para iniciar a limpeza do terreno”, comenta Pires.

O gerente da agência da Caixa de União da Vitória, Edimar Rinow, garantiu que o banco é um grande parceiro nos empreendimentos habitacionais do poder público e se propôs a trabalhar junto para que a construção tenha qualidade na entrega aos munícipes.