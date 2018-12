COHAPAR e CDL – União da Vitória

Na sexta-feira (07), Julio Adilson Pires, Coordenador regional da COHAPAR de União da Vitória, recebeu o Sr. Artibano Nhoatto, presidente da CDL de União da Vitória/Porto União.

Na reunião, ficou acertado que a CDL junto com a COHAPAR, vão fazer um evento para entrega de presentes e brinquedos para as crianças do Conjunto São Gabriel (Ribeirinha II), composto de 50 casas, que foram destinadas as famílias ribeirinhas que moravam nas margens da Autovia João Reolon. Lembrando que a CDL é a entidade denominada “Amigos da Habitação” título concedido a entidade para desenvolvimento social das famílias residentes no conjunto.

Para o Pires, Coordenador Regional da COHAPAR “é muito importante termos a CDL como grande parceiro e assim transformar a vida daquelas famílias, porque a nossa missão não termina quando da entrega das chaves das casas, ela continua com atividades de melhoria das condições de vida, porque além de um novo endereço seguro, livre de enchentes, elas tem através do CDL, amigos que podem ajudá-las com projetos educativos visando a inserção social”.

Para Nhoatto, Presidente da CDL, ´”é uma satisfação para nossa entidade poder colaborar com as políticas públicas de redução da desigualdade social, realizando atividades para o desenvolvimento social desses moradores, e vamos levar na semana que vem alegria para as crianças que lá habitam, com brinquedos e presentes para todos celebrarem o Natal com muita paz e alegria”.

Além de Pires e Nhoatto, participaram da reunião, todos os funcionários da COHAPAR de União da Vitória.