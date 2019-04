Cohapar e grupo de empresários realizam ação de Páscoa em União da Vitória

Crianças residentes no Residencial São Gabriel receberam kits com chocolates e doces. Iniciativa faz parte do programa Amigos da Habitação, que visa aproximar entidades não governamentais de comunidades formadas em conjuntos residenciais construídos pelo Governo do Estado.

Representantes da Cohapar e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de

Porto União e União da Vitória entregaram nesta quarta-feira (17) kits com

chocolates e doces para crianças residentes no Conjunto Residencial São Gabriel,

em União da Vitória. Estas casas foram

entregues em 2018, sem custos para famílias carentes que residiam em condições

precárias entre a Autovia João Reolon e as margens do Rio Iguaçu.

O evento fez a alegria das crianças e de seus

pais, que esperavam ansiosos pela chegada dos voluntários. Todas as famílias

que residem no conjunto, formado por 50 moradias, receberam ao menos uma

cestinha. As doações foram tantas, no entanto, que até mesmo idosos e adultos

do conjunto foram contemplados.

Segundo o presidente do CDL, Artibano Nhoatto, o

momento foi de emoção não apenas para aqueles que ganharam os presentes de

Páscoa, mas também para os voluntários. “Poder estar aqui e compartilhar com

essas famílias, trazendo a alegria e um pouco de carinho para estas crianças é

muito gratificante”, comenta. “Queremos sempre a melhoria da qualidade de vida

dessas pessoas que moram nesse residencial”, conclui Nhoatto.

A ação faz parte do programa Amigos da

Habitação, iniciativa coordenada pela Cohapar que visa a “adoção” de conjuntos

habitacionais por diversos órgãos. “Esta iniciativa é uma forma de dar

continuidade ao processo de resgate social das famílias beneficiadas pela

Cohapar, para que elas continuem se desenvolvendo a partir da conquista da casa

própria”, relata o chefe do escritório regional da companhia, Orlando Senff

Junior.

A situação da nova localidade, também conhecido

como Ribeirinha II, contrasta com a antiga moradia das famílias, que

constantemente sofriam com os problemas decorrentes das frequentes enchentes do

Rio Iguaçu. Atualmente, elas não precisam mais se preocupar com a perda de

móveis, roupas ou temer até mesmo pela própria vida.