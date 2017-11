Cohapar e Prefeitura de União da Vitoria trabalham para evitar reocupações de áreas de risco

Órgãos começaram a realizar a limpeza dos locais de risco de onde famílias da cidade foram removidas e realocadas em casas construídas pela companhia. Região passará ainda por obras de recuperação ambiental.

Representantes da Cohapar e da Companhia Municipal de Habitação de União da Vitória reuniram-se nesta semana para tratar do início dos trabalhos de remoção dos entulhos de áreas ribeirinhas. O objetivo é realizar uma limpeza completa dos locais anteriormente ocupados por 50 famílias, que foram recentemente realocadas para casas construídas pelo Governo do Paraná.

Segundo secretário municipal de Habitação, Aref Bakri, o planejamento prevê que após a remoção de todo o material, que começará na segunda-feira (13), sejam realizadas ações de recuperação ambiental na região. A região fica localizada nas margens da autovia João Reolon e da Rua Padre Saporoti.

De acordo com o coordenador regional da Cohapar em União da Vitória, Júlio Adilson Pires, a intervenção visa evitar novas ocupações irregulares e também revitalizar a região. “Após a remoção das famílias, vamos garantir que este local, que é impróprio para morar, possa ser usado como residência por novos invasores”, argumenta.

RIBEIRINHA II – As 50 famílias que ocupavam o local se mudaram para o bairro São Gabriel no final de outubro. O conjunto de casas populares foi construído com R$ 2 milhões de investimentos oriundos do tesouro estadual e foram repassadas aos novos moradores a custo zero.