A COHAPAR por meio do escritório regional de União da Vitória fez nesta quinta-feira (26), uma reunião estritamente técnica para a entrega das chaves do Empreendimento Ribeirinha II no Bairro São Gabriel às famílias ribeirinhas moradoras da a autovia João Reolon, entre a Uniguaçú e a Empresa Hobi.

A inauguração oficial ocorrerá em breve com a vida do Governador Beto Richa.