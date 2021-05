Colégio José de Anchieta é destaque estadual

O Colégio Estadual José de Anchieta, de União da Vitória, foi destacado nesta semana pela Secretaria de Estado da Educação pelas boas práticas educacionais e por promover ações criativas com os alunos. A partir de um trabalho do deputado, Hussein Bakri (PSD), o colégio passou a funcionar neste ano sob o modelo em tempo integral, com currículo diferenciado e disciplinas como Projeto de Vida, Empreendedorismo e Programação.

“Lutamos muito para que o José de Anchieta fosse um dos 17 colégios selecionados para participar do Paraná Integral a partir de 2021. E os resultados já estão aparecendo, conforme reconhecimento da própria Secretaria da Educação. Parabéns ao Chefe do Núcleo Regional, Carlos Polsin, à direção da escola, aos professores e aos alunos, por ser referência de ensino para o Paraná”, disse Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior e Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

A atividade de destaque foi realizada pela professora Karine Correia Zaguobinski com alunos dos 8°B e 8°C, mesclando educação física com atividade prática remota. Para que os estudantes compreendessem as características do futebol de campo, ela usou durante a teleaula um vídeo explicando a construção do dedobol. Na sequência, cada aluno construiu o seu futebol de botão, com materiais recicláveis que tinha em casa e pôde praticar com os seus familiares. “Resultado: aprendizado garantido, de forma criativa, com interação família-escola”, ressaltou a Secretaria da Educação.

No total, o Paraná Integral está presente em 34 Instituições de ensino da rede estadual, localizadas em 27 municípios. Além de passar mais tempo na escola, os alunos recebem conhecimento para desenvolver pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania. O objetivo é romper com o formato de aula tradicional e tornar o estudante protagonista no processo de aprendizagem.