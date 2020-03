Colégio Militar de União da Vitória começa a funcionar em 2021

O Colégio Estadual Dr.

Lauro Müller Soares, em União da Vitória, passará a ser um Colégio Militar a

partir do ano que vem. O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta

quinta-feira (5), em evento no município, a liberação de R$ 750 mil para

reformas na unidade.

O Colégio Militar de

União da Vitória será o quinto do Paraná. A transição teve início já nesta

semana. “É um anseio por parte da sociedade, um novo modelo de ensino e gestão.

É uma possibilidade a mais para aqueles que querem estudar com essa

metodologia”, afirmou Ratinho Junior.

Segundo o secretário

de Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, o projeto está alinhado com a

Secretaria de Educação e do Esporte. “Já temos efetivo na escola e em 2021

poderemos começar as atividades. Há expectativa de dobrar o número de

inscritos. E é um colégio com a marca da Polícia Militar, instituição que há

165 anos trabalha em prol da sociedade paranaense”, afirmou.

“É de conhecimento

público o nível de excelência do ensino dos Colégios Militares, como apontam as

notas dos alunos nas provas aplicadas em todo o Brasil. E com o objetivo claro

de colocar o Paraná no primeiro lugar nacional do Ideb (Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica), o Governo do Estado está levando colégios

da PM a todas as regiões do Estado”, acrescentou o deputado estadual Hussein

Bakri, líder do Governo na Assembleia Legislativa.