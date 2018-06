Colégio Neusa Domit recebe quase R$ 1 milhão para investimentos

Na noite da última sexta-feira, 15, o deputado estadual, Hussein Bakri, esteve no Colégio Estadual Neusa Domit para a assinatura de início das obras, com recursos no valor de 1 milhão de reais, viabilizados por Hussein Bakri e pelo deputado federal, Valdir Rossoni .

Acompanhado por Rossoni, Hussein foi recebido pelo diretor da escola Neusa Domit, professor Carlos Alberto Polsin, que reiterou o trabalho feito: “Estávamos há tempos pleiteando este recurso. Sei do esforço e dedicação que Hussein teve para a captação desta emenda. Estamos muito felizes”, afirmou.

“Pode parecer clichê, mas eu realmente acho que investir em educação é investir no futuro. Fico muito alegre quando venho à Escola Neusa Domit, e vejo o carinho e dedicação que o professor Polsin aplica aqui. Os recursos com certeza vieram em boa hora para obras de reformas e ampliações”, disse o deputado Hussein Bakri.