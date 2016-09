Coluna Mirador

Página virada

O governador Beto Richa e o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, emitiram notas saudando a decisão do Senado de cassar o mandado de Dilma Rousseff. Os dois tucanos acreditam que o país virou uma página triste da sua história e a troca de comando vai abrir melhores perspectivas para o futuro do Brasil.

Esperança

“Houve, sim, golpe contra todo nosso povo durante 13 anos de governos populistas, atolados em corrupção, que resultaram no afastamento da presidente por crimes que levaram o país ao caos econômico e social. Muito há de ser feito para que a esperança num futuro tranquilo volte e impulsione o país. A fiscalização do povo, a garantia do funcionamento das instituições e o apoio de todos é que determinarão isso. O começo dessa nova etapa da nossa história é hoje”, declarou Valdir Rossoni.

Segue o baile

A novela do impeachment deve ter prorrogação. O afastamento de Dilma Rousseff é praticamente unanimidade, mas muita gente entende que a Constituição foi desrespeitada. Pela letra da lei, cassar o mandato significa suspender – automaticamente – os direitos políticos. O Supremo Tribunal Federal (STF) vai ter que resolver a situação. Já são seis ações para anular a votação que permite que a ex-presidente assuma cargos públicos.

Bizarra

E o debate entre os ministros do STF não deve ser dos mais amigáveis. Para o decano da corte, Celso de Mello, a decisão de fatiar o julgamento de Dilmaconfigura uma situação “bizarra”. Tem muito perdigueiro tentando achar o rastro da suposta trama nos bastidores do Senado para não aplicar a segunda parte da pena.

Indignação

Muitas manifestações pró Dilma causaram indignação na sociedade, mas para os paranaenses causou espanto a fala do senador Roberto Requião. Em tom de ameaça, disse que a queda da ex-presidente iria gerar uma “guerra civil” no País. E o discurso virou realidade: No dia seguinte ao afastamento começaram a ocorrer tristes episódios de vandalismo e quebra-quebra.

Lupa no Lula

A Receita Federal colocou lupa no Instituto Lula. Pediu que a entidade façaesclarecimentos sobre suas atividades. O leão suspeita que há desvio de finalidade e que a instituição não recolheu impostos devidos. Segundo o jornal Folha de S. Paulo e a TV Globo, o Instituto Lula poderá ser condenado a recolher de R$ 8 milhões a R$ 12 milhões em tributos não pagos entre 2011 e 2014.

Magistério

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e a secretária de Estado da Educação, Ana Seres, receberam dirigentes da APP-Sindicato, e informaram que, além dos importantes avanços já promovidos pelo governador Beto Richa na carreira do magistério, o Estado vai chamar em breve novos professores concursados e abrir concurso público para servidores administrativos das escolas.

Escola 1.000

Os colégios estaduais que serão beneficiados pelo programa Escola 1.000 já decidiram onde vão aplicar os recursos que o Estado vai repassar para cada unidade. A escolha do projeto aconteceu em conjunto com pais e alunos. Cada escola receberá R$ 100 mil para aplicar em obras prioritárias. A iniciativa é organizada pela Casa Civil e a Secretaria da Educação.A decisão foi levada para a Comissão de Política Salarial do governo, que autorizou a sequência do processo.

Nem aí!

Países que seguem a cartilha bolivariana ameaçam retirar do Brasil suas representações diplomáticas depois da queda da ex-presidente Dilma Rousseff. É o caso da Venezuela, Equador e Bolívia. O chanceler José Serra disse que o governo brasileiro não está nada preocupado com a reação dos vizinhos encrenqueiros. “Espero que tenham maturidade para, inclusive, aprender com a experiência democrática brasileira”, cutucou.

Doação de órgãos

Setembro é o mês dedicado a conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos. Para marcar a campanha, o governador Beto Richa fez uma homenagem a famílias de doadores, centros especializados, organizações de procura de órgãos, pessoas transplantadase empresas que apoiam e divulgam a campanha Fale Sobre Isso, do Governo do Estado.

Gentarada

O IBGE divulgou números que mostram que o Brasil ultrapassou a marca de 206 milhões de habitantes em 1° de julho. No Paraná são 11,24 milhões de habitantes.

Criatividade

O governador Beto Richa negou qualquer intenção de privatizar o porto de Paranaguá ou outra estatal paranaense em resposta a notícias que circularam na internet. O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, também comentou o fato. “Se as pessoas que plantam estas notícias usassem a criatividade para o bem, o Paraná e o Brasil estariam muito melhor”, disse.