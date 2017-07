Aluizio Witiuk, incansável Professor Historiador Do Contestado

Nossa coluna (nº 0024) aqui no “Caiçara” de “Relatos & Notícias”, falaremos um pouco sobre a marcante história do conhecidíssimo Professor, Aluízio Witiuk, aficionado, como eu, pela história, arte, cultura, música, e, principalmente, pela do Contestado.

Não entrando no mérito de sua própria cronologia, devido o professor aparentar ser um jovem mestre e dinâmico a frente de seu trabalho, pautando pelo meio educacional, radiofônico e televisivo, atualmente ele (Witiuk), membro da ALVI – Academia de Letras do Vale do Iguaçu, ocupante da cadeira nº 30, destaca-se, entre outras tarefas, como orador em cerimoniais desta entidade Literária, atuante na assessoria de comunicação do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória/PR, coordenador do já tradicional Curso Pré-Vestibular Revisão, produtor e apresentador do programa na Rádio União, (Momento da Educação) e TVMill, (Caminho da Universidade), direcionando suas entrevistas sobre assuntos educacionais e comportamentais, inclusive para seus alunos do ensino superior (UNC-PU), nosso pesquisador, especialista e pioneiro professor na região sobre a História do Contestado (Conflito do Contestado).

Um dos destaques já ocorridos com Witiuk foi sua atuação no meio voluntário, como entusiasta e participante da equipe idealizadora do projeto junto ao Exército Brasileiro (5º BEC Bld-PU), quando da construção da réplica do avião utilizado pelo então Ten. Ricardo João Kirk, posteriormente elevado a Capitão e falecido num provável primeiro acidente aéreo em meio a combate ou como queiram, no Conflito do Contestado.

Ainda compondo seu extenso currículo do ensino superior, participações como educador, entre outros: Atividades na UNIUV – Centro Universitário de União da Vitória-Pr; FAFI-UV – Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, hoje UNESPAR –UV e anteriormente já citado professor da UNC-PU.

Quanto ao ensino regular, várias atuações como professor e outras atividades em colégios ou escolas da região: Colégio Estadual Neusa Domit; Colégio Estadual São Domingos; Colégio Cid Gonzaga, entre outros.

Findo este relato deixando esse breve e bonito registro de uma pequena parcela de atividades proporcionadas carinhosamente pelo Mestre Aluízio Witiuk.

Antonio FM Budal – Reg. Mte: 10877/PR