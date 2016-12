Lançamento Livro Repórter Antonio Godoi

Nesta última coluna 2016 (Nº0021) de “Relatos & Notícias”, antecedendo o recesso do jornal “CAIÇARA”, falaremos um pouco sobre o incansável repórter Antonio Godoi, que segundo ele atualmente aposentado, estar numa nova fase de seu trabalho, que é o de sempre bem informar, agora por meio de livros e CDS, lançado recentemente, em 6 de dezembro, seu segundo livro denominado: “Guardião de Raios”, evento realizado numa das salas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Porto União, anexa ao Museu Municipal Salustiano Costa Júnior.

O conhecidíssimo repórter Antonio Godoi, com sua forma peculiar em levar as notícias aos seus inúmeros ouvintes, anteriormente por meio radiofônico local há algumas décadas, agora revigora suas inúmeras reportagens por meio dos livros e gravações de Cds, os quais contem muitas delas e que fizeram parte e destaques em sua vida profissional.

Quando lançou seu primeiro livro que levou o nome de “Em Cima do Lance”, bem como parte de suas reportagens gravadas em Cds, denominados de “Amigos Legais e Amigos Legais 2”, tudo isso alcançou um bom sucesso que espera alcançar da mesma forma com esta nova edição “Guardião de Raios”, cujo livro é basicamente divido em 3 (três) destaques de grandes fatos reais de sua vivência profissional com nossa gente, inclusive segundo ele, reportagens que duraram + ou – 30 (trinta) anos para realizar:

1 – O porquê de Guardião de Raios. (devido o cuidado com o transmissor de uma das rádios que atuou antes de aposentar-se).

2 – Trevo do Mallon na junção da Rod. BR 476 /BR 153. (ocorrência de muitos acidentes registrados em suas inúmeras reportagens).

3 – Transformações da antiga Cia. de Polícia Militar em 27º Batalhão de Polícia Militar de União da Vitória/PR (hoje em 2016 numa realidade).

Em meio ao referido lançamento do livro, Godoi deixou sugestões e pedidos para algumas autoridades presentes, a exemplo de: a) Não retirada do efetivo do 5º BEC Bld no Haiti (cuja missão brasileira está próxima de seu término). b) Sugestão que autoridades eclesiásticas, levem ao Papa Francisco, sugestão para o novo lema na ONU – Organização das Nações Unidas, “A PAZ É POSSÍVEL”, um tema slogan muito utilizado (por Godoi) há muitos anos como seu “chavão” em suas muitas e antigas reportagens que hoje o Papa Francisco também utiliza em suas visitações e apresentações de pacificações pelo mundo.

Godoi finalizou suas explanações, comentando que muitas novidades ainda virão, principalmente, para futuros outros lançamentos de uma dezena de livros e CDs, sempre com suas destacáveis e pitorescas já realizadas reportagens. Parabéns ao incansável Antonio Godoi pelo seu valoroso trabalho para todos nós. Feliz Natal e Próspero Ano de 2017!! Retornaremos em 2017.

Antonio FM Budal – Reg. Mte: 10877/PR