Primeira Academia de Letras em nossa região

Segundo registros contidos em uma de suas antigas edições do Jornal “Caiçara”, ou seja, contido no impresso na década de 60 em diante, literalmente a seguinte transcrição:

“CENTRO DE LETRAS DÍDIO AUGUSTO – Nasceu da idéia de Odilon Muncinelli que, comunicando a Lulu Augusto o seu desejo de fundar aqui algo que congregasse os intelectuais da cidade, recebeu desta, apoio para a concretização de sua aspiração. Foi em uma fria noite, 23 de julho, no escritório da Rádio Difusora União, que foi fundado por Dr. Odilon Muncinelli, Maria Daluz Augusto, Arlete Bordin, Lêda Barcelos, G. Saldanha e Manoel Muzillo, o Centro de Letras Dídio Augusto – que ainda neste ano, lançou o primeiro livro de poesias do seu patrono”.

O objetivo deste hoje lembrete citado por mim tem como base, informes do próprio Dr. Odilon, confirmado por Delbrai Augusto Sá e também na aludida referência impressa na página número 72 do livro: “Cinqüentenário de Porto União – Coletânea – 5 de setembro de 1967”, o nosso sempre reconhecimento e valorização dos vários catedráticos, homens e mulheres das letras, autores ou autoras, comumente denominados de confrades e confreiras, os quais escreveram e escrevem constantemente seus textos literários, poesias, artigos, biografias, mesmo livros infantis, entre outros, registrando também a nossa história, de forma clássica.

Até hoje, temos que destacar suas atuações exercidas com muito desprendimento e importância, sempre presente na vida de nossa sociedade e a todo “vapor”, desde 10 de novembro de 2000, quando da instalação da ALVI – ACADEMIA DE LETRAS VALE DO IGUAÇU em nossas cidades, pelo então presidente, professor, Joaquim Ribas, e seus outros integrantes, todos, de lá para cá, nunca mediram esforços para cumprir seus objetivos, principalmente, no contido em sua representativa bandeira, “Nulla dies sine línea”, ou seja, “Nenhum dia sem uma linha”.

Portanto, parabenizo a todos os confrades e confreiras de nossa querida ALVI – Academia de Letras do Vale do Iguaçu, pelo brilhante trabalho sempre realizado, desde sua instalação!

Antonio FM Budal -Reg. Mte: 10877/PR