WILLY CARLOS JUNG RECEBEU HOMENAGEM PÓSTUMA (0012 21/Out/2016)

Na coluna desta semana, destacaremos o reconhecimento e justa homenagem póstuma a WILLY CARLOS JUNG, conhecido como “Doutor Willynho”, expedida recentemente (26/Set/2016) pelo CRF – Conselho Regional de Farmácia / PR, com sede em Curitiba/PR, com os seguintes dizeres:

“À Willy Carlos Jung, nosso reconhecimento, respeito e gratidão pelo valioso trabalho dedicado à profissão farmacêutica. Homenagem especial do Conselho Regional de Farmácia do Estado Paraná. curitiba, 23 de setembro de 2016. CRF-PR.”

Na ocasião, por ser homenagem póstuma, seu filho Carlos Alberto Jung “Juco”, empresário e ex-prefeito de União da Vitória-PR recebeu com muito orgulho essa citada honraria que acrescenta a outros reconhecimentos que Doutor Willynho tinha recebido em vida, fazendo jus ao seu labor, que por muitas décadas realizou e mesmo hoje continua sendo realizado em nossas cidades e região, como o prosseguimento de seus familiares e equipe de profissionais no Laboratório de Análises Clínicas Dr. Willy Carlos Jung.

Ainda em tempo, um pouco da bonita trajetória por ele realizada. Nascido em 18 de maio de 1934 em Porto União, Santa Catarina, seguindo os passos de seu pai, sempre no ramo com os cuidados na área da saúde, desde 1957 foi responsável e proprietário do Laboratório de Análises Clínicas de Dr. Willy Carlos Jung. Foi docente no primeiro curso de aperfeiçoamento do ensino médio – Secretaria de Educação do Estado do Paraná, União da Vitória foi docente de Citologia Normal e Anormal no curso de Atualização em Hematologia – ASPAFAR – Associação Paranaense de Farmacêuticos, em Curitiba recebeu a Comenda do Mérito Farmacêutico, Diplomado em 20 de janeiro de 2005, Brasília, Distrito Federal. No período de 2000 a 2004, presidiu a Sociedade Brasileira de Análises Clinicas. Autor de alguns artigos e livros publicados ou não sobre sua área, inclusive com suas iniciais pesquisas a exemplo dos testes de gravidez, onde na época os recursos técnicos disponíveis eram muito reduzidos. Um sempre apaixonado pelas causas e atividades militares e patrióticas, inclusive pertencia como oficial da reserva militar. Por vezes, foi professor e diretor de colégios de nossas cidades a exemplo do Cid Gonzaga, São José e Túlio de França. Recebeu o título de cidadão Honorário de União da Vitória e Benemérito por Porto União. Confrade integrante da ALVI – Academia de Letras do Vale do Iguaçu e sempre que possível participando do trabalho em alguma entidade local. Outro detalhe que nos chama a atenção foi o grave acidente automobilístico que sofreu, segundo seus comentários na gravação de programa televisivo onde estive presente, ele próprio referiu-se a essa tragédia, comentando que conduzia seu veículo em velocidade compatível com a pista de rolamento, visibilidade admissível e devido a uma macha de óleo no asfalto, perdeu o controle da direção, vindo a sofrer sérios danos em sua integridade física, daí por diante sua locomoção em cadeira de rodas.

Era normal entre os inúmeros usuários que aguardavam a vez para atendimento, presenciar, diariamente, a chegada do Doutor Willynho, que mesmo conduzido em sua cadeira de rodas, inspecionando o atendimento público de seus funcionários, encontrarem ele sempre bem disposto e atencioso para realizar o verdadeiro papel de anfitrião na recepção de sua clientela, sempre que possível conversando e dando a devida atenção. Sua ausência deixou uma verdadeira lacuna.

Doutor Willynho, foi um homem íntegro, de bom coração e faleceu em Porto União, atestado por infecção generalizada em 02 de julho de 2016, num sábado por volta das 7 horas e 55 minutos, alcançando a idade de 82 anos, consternando seus familiares, amigos e muitas pessoas de nossa comunidade.

Finalizando, deixamos uma pergunta! Quem de nós, caríssimos leitores de “CAIÇARA”, nunca passou pelas portas do Laboratório de Análises Clínicas Dr. Willy Carlos Jung em busca de seus resultados de exames laboratoriais, para posterior encaminhamento ao setor médico local ou regional?

WILLY CARLOS JUNG RECEBEU HOMENAGEM PÓSTUMA (0012 21/Out/2016)

Grato a todos, Antonio FM Budal – Reg. Mte: 10877/PR