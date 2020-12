Com emenda de R$ 500 mil de Hussein Bakri, ordem de serviço autoriza início da reforma e ampliação do Hospital Municipal de Paulo Frontin

Foi assinada em Paulo Frontin, na tarde desta sexta-feira (11), a ordem de serviço autorizando o início da reforma e ampliação do Hospital Municipal São João Batista. No valor de R$ 500 mil, a obra será custeada com uma emenda parlamentar destinada ao município pelo deputado, Hussein Bakri (PSD). Os recursos oriundos da Secretaria da Saúde (SESA) são a fundo perdido, ou seja, não precisarão ser reembolsados pela prefeitura ao Governo do Estado.

“Regionalizar o atendimento à saúde no Paraná é uma das principais estratégias do Governador Ratinho Junior e do Secretário Beto Preto para garantir a oferta de um serviço público com agilidade e qualidade aos pacientes. Além de evitar descolamentos pelas estradas do Estado, isso permite o tratamento mais perto de casa e dos familiares”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

A obra de 1.235 metros quadrados deverá ter seis meses de duração e inclui a construção de uma nova ala no hospital. Além disso, o prédio atual terá substituição de esquadrias, piso, cobertura, luminárias e tomadas; revisão das instalações elétricas; pintura; plantio de grama e vegetações; e implantação de rede lógica e sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

Também na tarde desta sexta-feira, foi inaugurada no hospital a sala que vai abrigar um aparelho de raio-x viabilizado pelo deputado Hussein Bakri no mandato passado. A adequação do espaço foi possível por meio de uma articulação entre a prefeitura e a Câmara de Vereadores dentro do orçamento municipal.

Seguindo todos os protocolos médicos e sanitários de proteção contra o coronavírus, o evento teve a participação do prefeito Gilberto Gruba; da secretária municipal de Saúde, Paula Barski; e dos vereadores Celso, Edson da Ambulância e Negão da Saúde.