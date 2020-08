Com emenda de R$ 500 mil de Hussein Bakri, Paulo Frontin vai licitar reforma do Hospital São João Batista

A Secretaria de Estado da Saúde autorizou, nesta quarta-feira (29), a prefeitura de Paulo Frontin a licitar a reforma do Hospital Municipal São João Batista.

O documento foi assinado em Curitiba pelo secretário Beto Preto, pelo deputado Hussein Bakri e pelo prefeito Gilberto Gruba.

Os recursos da ordem de R$ 500 mil serão destinados a fundo perdido ao município, a partir de uma emenda parlamentar do deputado Hussein Bakri.

Ou seja, a obra será, integralmente, custeada pelo Governo Ratinho Junior e o município não terá de reembolsar nenhum valor ao Estado.

A medida faz parte da estratégia de regionalizar o atendimento à saúde ao redor do Paraná, permitindo atender com agilidade e qualidade os pacientes e evitando os deslocamentos de ambulâncias pelas estradas do Estado.