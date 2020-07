Com emendas de R$ 2 milhões de Hussein Bakri e Sandro Alex, obras de pavimentação terão início na próxima semana em Paulo Frontin

Na manhã desta sexta-feira (10), o deputado, Hussein Bakri (PSD), e, o prefeito de Paulo Frontin, Gilberto Gruba, assinaram a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação e urbanização das ruas 14 de Dezembro, Antônio Zaions e Sete de Setembro. Os investimentos de R$ 2 milhões serão repassados a fundo perdido ao município a partir de indicação do próprio Hussein Bakri e também do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

“Mesmo em meio às dificuldades enfrentadas neste momento de pandemia, o Estado vem mantendo os investimentos previstos nos municípios, garantindo a melhoria nas políticas públicas ofertadas à população. Nesse sentido, o secretário Sandro Alex abraçou essa demanda conosco para que Frontin possa realizar essa pavimentação importantíssima para o município. É mais um investimento significativo dentre muitos outros pelos quais vou seguir lutando ao longo do Governo Ratinho Junior”, afirmou Hussein Bakri, que é o Líder do Executivo estadual na Assembleia Legislativa.

Representante oficial de Paulo Frontin junto ao Governo do Estado, Hussein participou da assinatura da ordem de serviço na Câmara Municipal ao lado de vereadores e secretários da prefeitura. Segundo a representante da empresa Procoenge, que venceu a licitação, os trabalhos serão iniciados na próxima semana e devem durar quatro meses.

“O deputado Hussein sempre nos recebe de portas abertas em Curitiba e sua equipe nos acompanha em todas as nossas reuniões nos órgãos do Governo. Esta semana mesmo, o Marcelo, Chefe de Gabinete, me recebeu na praça em frente à Assembleia, já que o prédio está fechado para visitantes. É importante termos um deputado que esteja atento ao município sempre, e não só na época de eleição”, disse o prefeito Gilberto Gruba.