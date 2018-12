Com lista de ações impactantes, Santin finaliza mandato à frente da Cisvali

O prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, deixa a presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (Cisvali) em dezembro e o balanço final é extremamente positivo.

Desde que assumiu a função, em janeiro de 2017, Santin preocupou-se em viabilizar avanços e, para isso, recorreu a inovações.

Uma delas foi providenciar um novo endereço para a sede da entidade criada em dezembro de 1995 e que hoje reúne nove municípios do Sul do Paraná: a sede União da Vitória, General Carneiro, Bituruna, Porto Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, São Mateus do Sul e Antônio Olinto.

Com esse ato, Santin fez mais que proporcionar melhor estrutura para o funcionamento da entidade na nova sede (localizada na Rua Paraná, 324). Pôs fim à questão que se arrastava com o INSS há mais de 10 anos e que já estava na esfera jurídica. A entidade estava sendo cobrada em R$ 240 mil. “Há mais de 20 anos a entidade estava num prédio antigo e emprestado, mas que evoluiu para essa discussão judicial que também resolvemos”, disse Santin.

Outra ação foi a manutenção da nefrologia na região. Com muita habilidade, o presidente contornou a situação e viabilizou a permanência da clínica em União da Vitória que atende pacientes de hemodiálise da região.

Vale destacar também que em sua história, o Cisvali jamais havia sido contemplado com emenda parlamentar. Na gestão de Santin, o consórcio recebeu verba de R$ 233 mil, fruto de uma emenda parlamentar do Senador Álvaro Dias. Com esses recursos foram adquiridos e instalados equipamentos hospitalares, de modo especial para os setores de ginecologia e oftalmologia. Até bebedouros para a nova sede.

Outro recurso, esse de R$ 424 mil, foi conseguido por Santin junto ao então ministro da Saúde, Ricardo Barros em dezembro de 2017. Com esse valor, o Cisvali passou a oferecer perto de 200 exames de ressonância magnética à população da região. “É um número fantástico e que atende a demanda com um exame de alta complexidade realizado com qualidade e rapidez”, destacou Santin.

Em outubro de 2018, Santin recebeu um veículo Renault Duster zero quilômetro, que é utilizado para ações transporte de pacientes e até da equipe de profissionais que atuam no consórcio. Antes, o Cisvali tinha um Fiat Pálio 2003 para estas funções.

Prestando perto de 4.000 consultas médias mensais, o Cisvali atuou com parcerias. Uma delas com a Rede Feminina de Combate ao Câncer por meio da qual foram realizados 780 exames de mamografia durante o “Outubro Rosa”.