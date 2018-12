Com maquinário próprio, asfaltamento da rua Andre Pioli é concluído

Não há tempo ruim para a secretaria de obras de União da Vitória. Mesmo com as pancadas de chuva características da época, o trabalho de pavimentação da rua José Pioli, no bairro Panorama, foi concluído nesta sexta-feira (30).

O benefício feito com recursos da Caixa Econômica Federal foi consolidado com maquinários e operários da própria prefeitura. “Isso resulta em economia e reforça a capacidade profissional de nossos funcionários”, disse o secretário Aloísio Salvatti.

Com a recuperação do passeio, a pasta também conclui os trabalhos na adutora localizada nas proximidades da Uniguaçu. O cano havia partido, ocasionando erosão e alagamentos no entorno da faculdade, situação já corrigida.